Slujiri arhierești în Episcopia Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit sâmbătă, 6 septembrie, la hramul Schitului Coronin, iar luni, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, a slujit la hramul mănăstirii din Băile Herculane.

Sâmbătă, 6 septembrie, în ziua în care Biserica Ortodoxă îl prăz­nuiește pe Sfântul Arhanghel Mihail, Schitul Coronini din ju­dețul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebe­șului, împreună cu un mare sobor de preoți din parohiile de pe Clisura Dunării. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Numeroși închinători și ctitori ai schitului de la Coronini, pelerini și autorități locale și-au îndreptat pașii la rugăciune încă de dimineață spre a-l cinsti pe Sfântul Arhanghel Mihail. Pentru misiunea desfășurată la acest așezământ monahal, părintele stareț Galaction Roiban a fost hirotesit protosinghel, iar ctitorilor principali, Nistor și Maria Garaș, ierarhul le-a oferit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a 2-a pentru mireni.

La final au fost binecuvântate și prinoase pregătite pentru ziua hramului, iar Părintelui Episcop i-a fost oferită o icoană cu sărbătoarea zilei.

Sărbătoarea „Nașterii Maicii Domnului” a fost prilej de rugăciune și bucurie duhovnicească pentru credincioșii din orașul Băile Herculane, dar și pentru cei care sunt în această stațiune pentru tratament. Obștea monahală și numeroşii credincioși care vin să-i aducă preacinstire Maicii Domnului la mănăstirea din această localitate balneoclimaterică s-au bucurat luni, 8 septembrie, de Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Prea­sfințitul Părinte Lucian. Ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, a înălțat rugăciuni la Sfânta Liturghie săvârșită în Altarul de vară din apropierea mănăstirii, iar răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caran­sebeșului. La această sărbătoare au fost prezente și auto­ritățile locale. La final, au fost binecuvântate și prinoase ce au fost împărțite mai apoi credincioșilor prezenți.

Sărbătoarea hramului a început încă din ajun, duminică, 7 septembrie, prin slujba Vecerniei cu Litie și Utrenia, săvârșite tot de Părintele Episcop Lucian în biserica așeză­mân­tului monahal.