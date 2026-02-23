Slujiri arhierești în lăcașuri din Muntenia și Dobrogea

Ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au poposit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, la catedrale eparhiale, biserici de parohie și de mănăstire, unde au săvârșit Sfânta Liturghie și alte rânduieli și au oferit sfaturi credincioșilor la începutul Postului Mare.

Numeroși credincioși din Târgoviște au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon, pe seama Catedralei Arhiepiscopale, pe teologul Mihail Gabriel Dumitrache, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a subliniat că postul trebuie să fie însoțit mereu de rugăciune și de comuniunea cu Dumnezeu prin Sfintele Taine și ierurgii, precum și de faptele iubirii față de aproapele, ca mărturie de bunătate, lumină și frumusețe sufletească, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei.

Constanța

IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a picturii Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din satul Schitu, comuna Costinești, județul Constanța. Momentul a marcat finalizarea lucrărilor începute după sfințirea terenului, la 19 februarie 2008. Noul lăcaș de cult a fost ridicat pe amplasamentul vechii biserici a satului, iar sfințirea bisericii s‑a săvârșit la 5 decembrie 2009. Construcția s‑a realizat cu sprijinul Consiliului Local Costinești, al primarului și al credincioșilor parohiei. Între anii 2013-2023, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica „fresco”, realizată de către pictorul Adrian Botea din București.

Argeș

IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea argeșeană „Sfântul Ioan Botezătorul” - Antonești din comuna Corbeni. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, și a rostit un cuvânt de învățătură.

Buzău

IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial din Buzău. Chiriarhul Buzăului și Vrancei a slujit împreună cu un sobor de opt clerici, ne‑a transmis pr. Dragoș Olteanu.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat în predica sa că, la intrarea în Sfântul și Marele Post, suntem chemați să‑i iertăm pe cei care ne‑au greșit, întrucât rugăciunea „Tatăl nostru” leagă iertarea primită de la Dumnezeu de iertarea oferită aproapelui. La final, ierarhul a citit rugăciuni la începutul Postului Sfintelor Paști.

Răspunsurile la strană au fost date de psalții Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” și de membrii Corului psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Galați

IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din orașul Galați, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale. Vorbind despre perioada de pregătire pentru Învierea Domnului, ierarhul a precizat că starea de postire din această călătorie spre Sfintele Paşti trebuie să fie însoţită de o inimă înfrântă şi smerită spre a primi iubirea milostivă a Domnului Hristos.

Înaltpreasfinţia Sa i‑a invitat pe credincioși să participe începând de luni seara la slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia se va citi Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, ne‑a transmis pr. Rareş Bucur.

Ialomița

PS Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” - Paraclis Episcopal, din Slobozia, județul Ialomița, înconjurat de un sobor de slujitori. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a spus că Evanghelia acestei zile ne cheamă la iertare sinceră, la post trăit cu smerenie și la adunarea comorilor sufletești mai presus de cele materiale, conform sfesc.ro.

Giurgiu

În Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a voievodalei Mănăstiri Comana din județul Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost oficiată duminică de PS Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre slujbele care se vor săvârși în această primă săptămână a Marelui Post, despre iertare și pocăință.

Credincioşii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată, precum și la icoana Maicii Domnului „Călăuzitoarea” sau „Odighitria”.

La final, ierarhul a dăruit mănăstirii un set cu toate icoanele sfintelor femei canonizate de curând și l-a felicitat pe părintele arhim. Mihail Muscariu, starețul mănăstirii, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și a îndemnat credincioșii să fie alături de obștea mănăstirii și să contribuie la lucrările de pictură ce se execută acum la biserica mănăstirii. La final, toți cei prezenți au primit din partea ierarhului publicații de folos duhovnicesc și iconițe.

Tulcea

PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arubium din Măcin, Protoieria Niculițel, județul Tulcea, înconjurat de un sobor de slujitori.