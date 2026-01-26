Speranță pentru salvarea unei biserici din Banatul Montan

Și în Duminica a 32‑a după Rusalii, 25 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost într‑o comunitate din județul Caraș‑Severin unde sfântul lăcaș are nevoie urgentă de consolidare, deoarece din cauza mișcării pământului, biserica s‑a fisurat. Este vorba despre biserica din Parohia Forotic, Protopopiatul Moldova Nouă.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială împreună cu un sobor din care a făcutg parte și părintele paroh Florin Falcă. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat autorități județene, locale și credincioși din parohie. La final, două grupuri de elevi de la Școala gimnazială din Forotic au prezentat un program de cântece și poezii religioase.

După slujbă, a avut loc o ședință de lucru cu privire la starea bisericii și pașii de urmat pentru reabilitarea acesteia, la care au luat parte chiriarhul; Ioan Dragomir, prefectul județului Caraș‑Severin; Alexandru Sporea, primarul comunei Forotic, preotul paroh și membrii Consiliului parohial.

„Am venit și pentru această biserică foarte frumoasă, care se află pe o înălțime, pe un deal, dar care din punctul de vedere al structurii suferă foarte mult. Cred că aici putem vorbi și de o alunecare de teren, iar biserica are un grad ridicat de risc seismic, pentru că fisurile sunt profunde de sus până jos și trebuie să acționăm și să ne implicăm cât mai repede ca să o salvăm”, a afirmat Părintele Episcop Lucian.

Biserica din Forotic a fost ctitorită în anul 1735 şi a fost finalizată în anul 1743, când a fost și sfinţită la sărbătoarea Învierii Domnului de către Episcopul Isaia Antonovici.