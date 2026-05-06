Studenții Facultății „Justinian Patriarhul” în excursie de studii în Dobrogea

În perioada 30 aprilie - 2 mai, profesori care predau în cadrul programului de master Istorie și tradiție creștină din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, au organizat o excursie de studii în Dobrogea, la locurile reprezentative în legătură cu istoria creștinismului și a spiritualității românești (situri arheologice, muzee, biserici și mănăstiri).

Au participat 25 de studenți înscriși la programul de studii de licență Teologie Ortodoxă Pastorală. Scopul acestei excursii de studii a fost acela de a contribui la o mai bună formare teoretică și practică a studenților, în care experiențele de învățare să cuprindă conectarea mai multor discipline teologice (istorie bisericească, literatură patristică, filologie și spiritualitate filocalică), precum și o sensibilizare pentru formarea studenților în direcția teologiei istorice, printr-o abordare metodologică mai exersată și mai practică. Cei 25 de studenți au vizitat mai multe obiective istorice și spirituale: basilica paleo-creștină de la Niculițel, mănăstirile Cucoș, Saon și Ceric Dere, cetatea antică Histria, cetatea medievală Enisala, Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”, precum și alte locuri reprezentative pentru spiritualitatea și istoria creștină a Dobrogei. Studenții au pregătit prezentări ale unor teme de spiritualitate, istorie și literatură creștină în relație cu locurile vizitate, pe care le-au expus în locurile vizitate sau în timpul călătoriei.

„Această excursie de studii în Dobrogea a reprezentat momentul de ancorare în realitate de care aveam nevoie ca student. După doi ani de teorie asimilată din cărți, poze și simpozioane, contactul direct cu locuri precum monumentul de la Niculițel, cetatea Enisala sau Peștera Sfântului Ioan Casian mi-a demonstrat că materiile istorice se leagă organic între ele. Tot ce am învățat a coborât din stadiul de poveste în realitate. Cel mai mult m-a marcat exercițiul transpunerii: în fiecare loc vizitat, am încercat să îmi imaginez viața, rugăciunea și luptele celor care au călcat pe acolo. Să înțelegi motivele profunde pentru care acești oameni au zidit sau s-au retras în acele locuri, transformă cercetarea teologică dintr-o simplă lectură într-o continuare a muncii lor”, a spus George Mihail Moscu, student anul II, Teologie Ortodoxă Pastorală.

Întâlnirea cu moștenirea antică a Dobrogei a fost evidențiată și de Ciprian-Marius Zancu, student în anul III, Teologie Ortodoxă Pastorală, care a spus: „Pentru trei zile am fost într-o frumoasă comuniune: traduceri ale inscripțiilor de pe pietre, făcute de doamna prof. Iuliana Bughirică, poezii ale lui Ovidiu citite în piața publică, mănăstiri, bucurie, închinare la moaștele sfinților, biserici, toate sunt studiu viu și copleșitor” .