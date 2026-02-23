Tabără internațională la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov

Copii şi adolescenţi din Irlanda, Belgia şi România, beneficiari ai programului „Credință și prietenie - Dincolo de ecrane”, au participat în perioada 17‑21 februarie la Tabăra bilingvă „SKI‑SKY”. Programul taberei a cuprins momente de rugăciune, vizitarea unor lăcaşuri de cult, momente de tradiţii, ateliere şi activităţi recreative.

Obiectivul taberei a fost de a reuni tineri din diasporă cu cei din ţară în activităţi diverse, pentru a cunoaşte mai multe despre credinţa şi tradiţiile româneşti, iar activităţile au fost coordonate de prof. Laura Moraru şi Claudia Dobrea, informează Mitropolia Ardealului. De altfel, o parte dintre participanţi s‑au cunoscut la tabăra de vară de anul trecut. Şi de această dată, tinerii din ţară şi din diasporă s‑au rugat împreună, au participat la jocuri de cunoaștere, la ateliere de dezvoltare personală, la o șezătoare, la o excursie în Municipiul Făgăraș, unde au vizitat Biserica „Sfântul Nicolae” - ctitorie brâncovenească, la activități recreative și de teatru împreună cu tinerii și voluntarii de la Asociația „Doamna Maria Brâncoveanu”, coordonați de Natalia Corlean, la vizitarea Mănăstirii „Brâncoveanu” şi la activităţi recreative precum cursurile de schi, săniuşul şi multe altele.

Programul a cuprins Serbarea prieteniei ‑ The Feast of Friendship, în care elevii Școlii Gimnaziale „Prof. Dr. Ioan Cerghit”-Hârseni au încântat oaspeţii cu dansuri și cântece tradiționale românești. De asemenea, copiii din Irlanda au oferit şi momente de dansuri şi tradiţii irlandeze.

„Doamna director Laura Moraru și doamna profesoară Claudia Dobrea au coordonat activitățile taberei, aducând prin profesionalismul lor tradițiile, dansurile populare și specificul zonei în inimile copiilor. Un sprijin important în organizare l‑au oferit și doamna profesoară Liliana Turturoiu, una dintre coordonatoarele programului online, și doamna doctor Sabina Tăbîrcă. Am apreciat atelierul de cusut pe piele, susținut de doamna profesoară Oara Sofonea, ca fiind un moment deosebit: aceasta nu doar că a transmis meșteșugul cusăturilor tradiționale, ci le‑a vorbit copiilor despre sufletul românesc exprimat prin motivele tradiționale. Mulțumim tuturor celor implicați pentru dăruire și profesionalism”, a declarat Tatiana Tăbîrcă, organizator principal al Taberei internaționale „SKI‑SKY” şi coordonator al Școlii parohiale din Parohia Ortodoxă „Sfântul Calinic și Sfântul Patrick al Irlandei” din Cork, Irlanda.

Credinţă şi prietenie

Programul online „Credință și prietenie - Dincolo de ecrane”, coordonat de prof. Tatiana Tăbîrcă, prof. Liliana Turturoiu şi prof. Claudia Dobrea, reprezintă o semnificativă inițiativă de formare a tinerilor români din diasporă și din țară. Scopul său este de a transforma, pentru elevi, mediul digital dintr‑un spațiu de izolare într‑un spațiu de întâlnire, reflecție și creștere spirituală, spun organizatorii.

Evaluările realizate în cadrul programului arată o creștere semnificativă a motivației elevilor și o consolidare a sentimentului de identitate culturală și spirituală. Tinerii participă activ, colaborează cu entuziasm și descoperă valori comune care depășesc distanțele geografice.

Pentru profesori și cateheți, platforma reprezintă un laborator pedagogic viu, unde se experimentează forme moderne de învățare colaborativă și feedback reflexiv.

Sesiunile online conectează adolescenții oriunde s‑ar afla ei și le oferă spațiul necesar de a‑și dezvolta capacitatea de participare activă și asumată într‑un proces creator, cu o finalitate bine determinată de formare a personalității lor. Adolescenții și tinerii români găsesc aici un loc al poveștilor și al prieteniei, participă la discuții reale despre viață și credință și se conectează cu tinerii din diasporă, împreună crescând în credință. Astfel, ajung să înțeleagă importanța și rolul Bisericii în viața cotidiană şi se dezvoltă o generație de tineri înrădăcinați în credința ortodoxă, curajoși și deschiși lumii moderne, mai transmit organizatorii.