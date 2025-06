Tabără şi eveniment caritabil organizate de Parohia Braşov‑Bartolomeu Nord

Un grup de 20 de copii din Ucraina au participat în prima parte a lunii iunie la a doua ediție a Taberei „Puntea bunăvoinței” organizată de Parohia Brașov‑Bartolomeu Nord, în parteneriat cu Asociația Social-Culturală „Suflet Transilvan”. Tinerii ucraineni au oferit braşovenilor un spectacol cu scop caritabil, pentru ajutorarea unui copil bolnav de cancer.

Tabăra a fost organizată pentru al doilea an consecutiv datorită schimbului de experiență dintre 20 de copii din Ucraina și copiii din parohia brașoveană, precum şi dorinţei oaspeţilor din ţara vecină de a reveni în România. Tabăra a fost oferită gratuit tinerilor din Ucraina, cu ajutorul Protopopiatului Brașov şi implicarea pr. Gheorghe Dănuț Benga, protopopul de Braşov. Oaspeţii au fost cazaţi la Centrul „Sfânta Eugenia” din localitatea Tărlungeni, judeţul Braşov, iar masa a fost oferită cu generozitate de Fundația „Bucuria Darului”. De asemenea, Parohia Braşov‑Bartolomeu Nord a acoperit alte cheltuieli și s‑a ocupat de organizarea programului pentru fiecare zi, informează Mitropolia Ardealului.

„Experiența frumoasă de anul trecut a făcut ca acești copii din țara vecină să‑și dorească să revină la Brașov. Ei sunt foarte marcați de război, având rude apropiate pe front și sunt de multe ori nevoiți să se adăpostească în subsoluri la alarmele aeriene. De aceea, pentru ei, această ieșire le‑a oferit o mică rază de bucurie, iar pentru copiii noștri o șansă de a aprecia ce înseamnă pacea și libertatea. În săptămâna petrecută la noi, tinerii participanți la tabără au vizitat Brașovul și împrejurimile, au mers în drumeții, la un parc acvatic, au participat la mai multe evenimente recreative și culturale, s‑au rugat și s‑au bucurat împreună cu copiii din parohie”, a spus preotul paroh Costin Butnar.

Spectacol şi concert

Tinerii ucraineni organizați într‑o trupă de teatru, numită „Dâvosvit” ‑ „Lumea miracolelelor”, în ultima seară a șederii în România au prezentat piesa de teatru „Cum a fost salvată țara Merezhina”, în cadrul unui spectacol caritabil organizat la Sala „Patria” din Braşov, pentru strângerea de fonduri pentru a sprijini un copilaș din parohie, bolnav de cancer. La spectacol a fost prezent Corul „Unison”, cu un concert deosebit, precum și Trupa de teatru pentru copii „Măiestria”, care a prezentat piesa „'Nainte, 'nainte spre Marea Unire!”.

Iată câteva dintre impresiile lăsate de oaspeţii ucraineni:

„Numele meu este Marta și m‑am bucurat foarte mult de primirea călduroasă. Sunt foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care au avut grijă de noi în timpul șederii noastre în România. Vă mulțumesc pentru sinceritatea, amabilitatea voastră și mi‑a plăcut foarte mult totul. (Marta Șvailâk)

Mi‑a plăcut foarte mult România, am fost primiți foarte bine, totul a fost foarte cool. Mi‑a plăcut cu siguranță programul nostru: am mers la piscină, la munte și am participat la Festivalul luminilor. Mi‑a plăcut foarte mult. (Solomia Volâneț)

România este o țară pe care o poți descrie iar și iar, tot mai mult. Am fost primiți foarte bine. Am mers la munte, am călătorit, programul nostru a fost incredibil. Mâncarea românească este delicioasă. În general, mi‑a plăcut foarte mult. Aceasta este a doua oară când suntem aici, dar de fiecare dată senzația este mai bună, aventurile sunt mai mari. (Ulyana Dzyamba)

Mi‑au plăcut munții, am întâlnit oameni cu care am vorbit în engleză, mi‑a plăcut foarte mult parcul acvatic. Am venit și anul trecut și mi‑a plăcut. De data aceasta m‑am uitat mai atent la tot. (Matvei Remăneț)

Mi‑a plăcut totul, România. Sunt foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care ne‑au tratat, a fost foarte fain, mi‑au plăcut foarte mult picnicul, primirea călduroasă în România, a fost incredibil de emoționant. Totul este frumos aici - aerul, munții, piscina. Vă mulțumesc că ați organizat totul pentru noi. (Olea Cozac)

Sunt Liudmila Kulica - directoarea Teatrului Dyvosvit, aceasta este a doua noastră venire în România, în această țară frumoasă, datorită părintelui Costin și Tamarei Cojuhari. Am fost primiți foarte călduros, ne‑a plăcut foarte mult biserica în sine, slujba lui Dumnezeu, ramurile verzi de la Pogorârea Duhului Sfânt. Este foarte aproape de noi, pentru că și noi avem astfel de slujbe. Dar mi‑au plăcut foarte mult, că nu avem așa ceva - cele șapte rugăciuni care au fost citite în genunchi după Liturghie. A fost foarte frumos. Și, în general, chiar dacă este o țară străină și păcat că nu înțelegem limba, ne‑a plăcut foarte mult căldura acestor oameni pe care o simțim, care vine din inimile voastre. Mai ales pentru că ne este foarte greu acum în Ucraina din cauza anxietăților frecvente, când suntem forțați să stăm în subsoluri, adăposturi... Ne‑a plăcut foarte mult faptul că am simțit atâta libertate, atâta căldură umană aici, suntem foarte recunoscători tuturor celor care au făcut parte din această echipă care ne‑a pregătit recepția și, deși ar fi foarte lipsit de modestie acum, ne‑ar plăcea să vizităm din nou această frumoasă țară de basm. Și știți ce m‑a frapat: am fost frapată de cât de curați sunteți. Chiar și când eram la munte, nu am văzut nici un gunoi și apoi am văzut un om care mergea pe drumul acela când urcam munții, avea o pungă în care aduna gunoiul și practic nu era gunoi acolo. Îmi place foarte mult natura și îmi place foarte mult că ei iubesc atât de mult natura aici. Așa că vă mulțumim foarte mult, ne‑a plăcut foarte mult cum au fost primite spectacolele noastre. Deși reprezentația noastră de la spectacolul caritabil a fost oarecum scurtată, mi‑a plăcut foarte mult cum ne‑au primit oamenii cu căldură. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că copiii au primit o nouă încărcătură de emoții, sănătate și îi încurajează să fie creativi. Vrem să venim din nou în România? Da! Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult anticipat. Suntem fericiți. Slavă Domnului că drumul nostru în viață este legat de oameni atât de minunați. Slavă Domnului - totul este de la Dumnezeu!