Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea bisericii din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni

Târnosirea bisericii din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 23 Noiembrie 2025

În ziua prăznuirii Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni, unde a târnosit Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Prezența Maicii Domnului în viața Bisericii se datorează legăturii strânse dintre ea și «Capul Bisericii», Fiul lui Dumnezeu, Care a fost zămislit și născut din ea. Preacurata L-a purtat în brațe ca Prunc și a rămas unită cu El printr-o iubire culminantă, proprie unei mame. Părintele Mărturisitor Dumitru Stăniloae zice: «Zămislind în sânul său feciorelnic pe Fiul lui Dumnezeu, Preasfânta Fecioară intră într-o relație de o deosebită intimitate cu Mântuitorul Hristos. Față de Iisus, ea deține poziția de Mamă și se raportează la El întotdeauna ca Mamă». Eu îndrăznesc să adaug următoarele: Stăpâna cerească este și Maica noastră cea bună și milostivă”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Mihnea Mocanu a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și împodobirea bisericii parohiale au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. 

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   Protopopiatul Târnăveni  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri