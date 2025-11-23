Târnosirea bisericii din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni

În ziua prăznuirii Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni, unde a târnosit Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Prezența Maicii Domnului în viața Bisericii se datorează legăturii strânse dintre ea și «Capul Bisericii», Fiul lui Dumnezeu, Care a fost zămislit și născut din ea. Preacurata L-a purtat în brațe ca Prunc și a rămas unită cu El printr-o iubire culminantă, proprie unei mame. Părintele Mărturisitor Dumitru Stăniloae zice: «Zămislind în sânul său feciorelnic pe Fiul lui Dumnezeu, Preasfânta Fecioară intră într-o relație de o deosebită intimitate cu Mântuitorul Hristos. Față de Iisus, ea deține poziția de Mamă și se raportează la El întotdeauna ca Mamă». Eu îndrăznesc să adaug următoarele: Stăpâna cerească este și Maica noastră cea bună și milostivă”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Mihnea Mocanu a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și împodobirea bisericii parohiale au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.