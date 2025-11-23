Bucuria și nădejdea au fost sentimentele care au descris Duminica a 26-a după Rusalii, 23 noiembrie, prăznuită la Parohia Domneștii de Jos, județul Ilfov, prin oficierea Sfintei Liturghii de către delegatul
Târnosirea bisericii din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni
În ziua prăznuirii Intrării în biserică a Maicii Domnului, vineri, 21 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Băgaciu, Protopopiatul Târnăveni, unde a târnosit Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, apoi a celebrat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se celor prezenți, ierarhul a spus: „Prezența Maicii Domnului în viața Bisericii se datorează legăturii strânse dintre ea și «Capul Bisericii», Fiul lui Dumnezeu, Care a fost zămislit și născut din ea. Preacurata L-a purtat în brațe ca Prunc și a rămas unită cu El printr-o iubire culminantă, proprie unei mame. Părintele Mărturisitor Dumitru Stăniloae zice: «Zămislind în sânul său feciorelnic pe Fiul lui Dumnezeu, Preasfânta Fecioară intră într-o relație de o deosebită intimitate cu Mântuitorul Hristos. Față de Iisus, ea deține poziția de Mamă și se raportează la El întotdeauna ca Mamă». Eu îndrăznesc să adaug următoarele: Stăpâna cerească este și Maica noastră cea bună și milostivă”.
La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Mihnea Mocanu a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și împodobirea bisericii parohiale au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.