Târnosirea bisericii din Rusova Nouă

Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 11 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit sâmbătă, 8 noiembrie, în Parohia Rusova din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin, unde a târnosi sfântul lăcaș cu hramul „Înălțarea Domnului” din Rusova Nouă. De asemenea, a binecuvântat și icoana hramului de pe frontispiciul bisericii, realizată în mozaic și a sfințit o troiță de lemn așezată în curtea sfântului lăcaș. În continuare ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Pentru misiunea ce o desfășoară aici, părintele paroh Marius Voinea a fost hirotesit iconom, iar celorlalți ctitori și binefăcători ierarhul le‑a oferit diplome de recunoștință. Părintele paroh a oferit mai multor binefăcători o plachetă aniversară, iar Părintelui Episcop Lucian o icoană a hramului bisericii. Anul acesta se împlinesc 10 ani de la reînființarea Parohiei Rusova, formată din Rusova Veche și Rusova Nouă.

„În cei 10 ani de păstorire, părintele Marius Voinea a reușit să‑i adune pe credincioși, dar și pe fiii satului plecați de aici, și a făcut lucruri importante, atât la biserica din Rusova Veche, cât și la biserica din Rusova Nouă. În 2023 și în 2024 s‑au primit fonduri importante de la Secretariatul de Stat pentru Culte și s‑au renovat multe biserici în eparhia noastră, între care și bisericile de aici. În acest an 2025, împreună cu Primăria Comunei Berliște, dar și cu firma constructorului Vasile Hotea, am reușit să finalizăm lucrările începute la biserica din Rusova Nouă și, iată, astăzi am târnosit‑o. Anul viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să finalizăm lucrările începute la biserica din Rusova Veche”, a subliniat PS Părinte Episcop Lucian.

 

