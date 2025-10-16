Târnosirea bisericii Schitului „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Strâmtura, Maramureş

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, marţi, 14 octombrie, slujba de târnosire a Schitului „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași” şi Sfânta Liturghie.

Schitul Strâmtura a fost construit între anii 2001‑2015. Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul Dorel Cordoș din Sighetu Marmației şi păstrează tradiția veche a stilului maramureșean, fiind construită din lemn, cu un pridvor. Ridicarea bisericii a fost realizată de meșterii Vasile Țiaruv din Poienile de sub Munte și Vasile Hotico din Ieud, sub coordonarea lui Mihai Boga din Vișeu de Sus, diriginte de șantier, prin osteneala egumenului, protos. Nifon Neamciuc, și a obștii monahale și prin jertfa credincioșilor și a ctitorilor.

Biserica a fost pictată în tehnica „al secco”, în anul 2023, de pictorii Constantin Bumbu din Dej, cu fiii Emanuel și Liviu. Mobilierul, icoanele din iconostas au fost pictate de ostenitorii mănăstirii. Casa monahală a fost construită între anii 2005‑2010. Altarul de vară a fost realizat de ostenitorii mănăstirii în anul 2015, din lemn de stejar, iar pictura a fost realizată de același pictor care a pictat biserica.

Cu ocazia târnosirii, biserica schitului a primit hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași” şi „Sfânta Teodora de la Sihla”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a relatat viața Sfintei Cuvioase Parascheva și modul în care a ajuns în cetatea Iașilor pe vremea domnitorului Vasile Lupu, și a vorbit despre cum să ne rugăm ei și Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, două sfinte cuvioase din Moldova.

La final, ierarhul a oferit distincţii protosinghelului Nifon Neamciuc, primarului Ioan Pasere şi mai multor binefăcători.