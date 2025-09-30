Târnosirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII

În Duminica a 18-a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII, apoi a slujit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se credincioșilor prezenți, Părintele Arhi­episcop Irineu a spus: „Într-o lume plină de ură și de confuzie, de temeri și de suferințe, avem, câteodată, simțământul că suntem singuri și pierduți. Ne simțim singuri când legăturile căsătoriei s-au rupt și când dragostea s-a răcit. Ne simțim singuri când o boală groaznică ne strânge în ghearele ei și nu există tratament pentru ea. Ne simțim singuri când stăm în fața morții, acest musafir nepoftit. În calitate de creștini, trebuie să fim încredințați că avem în cer un Bun și Scump Mântuitor, pe Iisus Hristos. De sus, El ne întinde mâna Lui ca să ne sprijine, fiind totdeauna gata să intervină în orice situație dificilă. Atunci când noi ne supunem voinței Sale, asemenea Apostolului Petru la Marea Tiberiadei, Domnul transformă slăbiciunea noastră în putere și înfrângerea noastră în biruință”.

Pentru activitatea sa, preotul paroh Ovidiu Popa a primit din partea ierarhului o Diplomă de vrednicie, o icoană cu Sfinții Ierarhi Bălgrădeni și o bederniță.

Ierarhul a mai oferit Ordinul „Credință și Unire” Corneliei Muntean și lui Vasile Cristea, iar binefăcătorii care au contribuit la înfru­musețarea lăcașului de cult au primit diplome de aleasă cinstire, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.