Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII

Târnosirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 30 Septembrie 2025

În Duminica a 18-a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII, apoi a slujit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. 

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându-se credincioșilor prezenți, Părintele Arhi­episcop Irineu a spus: „Într-o lume plină de ură și de confuzie, de temeri și de suferințe, avem, câteodată, simțământul că suntem singuri și pierduți. Ne simțim singuri când legăturile căsătoriei s-au rupt și când dragostea s-a răcit. Ne simțim singuri când o boală groaznică ne strânge în ghearele ei și nu există tratament pentru ea. Ne simțim singuri când stăm în fața morții, acest musafir nepoftit. În calitate de creștini, trebuie să fim încredințați că avem în cer un Bun și Scump Mântuitor, pe Iisus Hristos. De sus, El ne întinde mâna Lui ca să ne sprijine, fiind totdeauna gata să intervină în orice situație dificilă. Atunci când noi ne supunem voinței Sale, asemenea Apostolului Petru la Marea Tiberiadei, Domnul transformă slăbiciunea noastră în putere și înfrângerea noastră în biruință”.

Pentru activitatea sa, preotul paroh Ovidiu Popa a primit din partea ierarhului o Diplomă de vrednicie, o icoană cu Sfinții Ierarhi Bălgrădeni și o bederniță. 

Ierarhul a mai oferit Ordinul „Credință și Unire” Corneliei Muntean și lui Vasile Cristea, iar binefăcătorii care au contribuit la înfru­musețarea lăcașului de cult au primit diplome de aleasă cinstire, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni Știri
    Drumeție educativă pentru tineri ortodocși suceveni

    Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs traseul de pelerinaj de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, prin două rezervații unde abundă pădurea de stejar și fag: Quercetum Crujana Pătrăuți și Fagetum Dragomirna. Toată drumeția a însemnat 6 km. Tinerii au parcurs pe jos, dar și pe biciclete acest traseu foarte frumos. Pe lângă bucuria promenadei în natura plină de viață și aer curat, pentru tinerii noștri drumeți, popasurile la cele două așezăminte monahale, Dragomirna și Pătrăuți, au fost adevărate oaze de liniște duhovnicească și școli de învățătură. Cultura generală li s-a îmbogățit mult.

    30 Sep, 2025
  • Vernisajul expoziției de partituri psaltice la Biblioteca Sfântului Sinod Știri
    Vernisajul expoziției de partituri psaltice la Biblioteca Sfântului Sinod

    Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a găzduit luni, 29 septembrie, vernisajul unei expoziții de partituri psaltice, organizată cu sprijinul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române. Expoziția face parte din cadrul evenimentelor Festivalului-concurs național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” 

    30 Sep, 2025
  • Sfințirea bisericii din Camenca, Bacău Știri
    Sfințirea bisericii din Camenca, Bacău

    Duminică, 28 septembrie 2025, credincioșii din satul Camenca, comuna Brusturoasa, județul Bacău, au trăit bucuria unui moment istoric: sfințirea Bisericii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, care a primit acum și hramul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”, și sfințirea Așezământului „Sfântul Antonie cel Mare”.

    30 Sep, 2025
TOP 6 Știri