Teologi premiați de Academia Română

Academia Română a decernat miercuri, 7 decembrie, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2020. Acestea au fost acordate în cadrul celor 14 secții științifice ale înaltului for de știință și cultură, printre acestea numărându‑se și Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie. În acest an, două lucrări au obținut Premiul „Dumitru Stăniloae”, singurul oferit pentru realizări în domeniul teologie.

Cele două lucrări teologice care au fost premiate în Aula Academiei Române sunt: „Emoții, afecte și sentimente în istorie”, semnată de părintele prof. dr. Emanoil Băbuș, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; și „La structure ontologique‑communionnelle de la personne. Aux sources théologiques et philosophiques du père Dumitru Stăniloae” („Structura ontologic‑comunională a persoanei. Către sursele teologice și filosofice ale părintelui Dumitru Stăniloae”), al cărei autor este dr. Costin‑Ciprian Apintiliesei, inspector eparhial la Reședința Patriarhală din București.

„Acest premiu obținut pentru lucrarea mea de doctorat susținută la Universitatea din Strasbourg în anul 2018 și publicată în anul 2020 reprezintă încununarea unor eforturi care nu au fost ușoare. Am început acest drum cu foarte multe frământări și îndoieli, însă primind acest premiu astăzi, realizez cât de mult m‑a ajutat Dumnezeu în acest demers. Subiectul de cercetare al lucrării a fost teologia persoanei la părintele Dumitru Stăniloae. Am gândit acest subiect și în cheia unor cercetări asupra surselor care l‑au inspirat sau influențat pe părintele Stăniloae, în special în tinerețe, când s‑a format ca teolog. Am avut bucuria să constat că, în gândirea lui, un rol important l‑au jucat, pe lângă literatura patristică, și scrierile unor teologi și filosofi occidentali. Am reușit să observ modul în care el a știut să articuleze teologia ortodoxă alături de reflecțiile teologilor apuseni, catolici și protestanți”, ne‑a spus dr. Costin‑Ciprian Apintiliesei.