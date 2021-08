„Toți plângeam. Am ieșit afară și slăveam pe Dumnezeu și pe Sfântul Ioan Rusul”

Data: 12 Aug, 2021

Zilele acestea, lumea întreagă a fost mișcată de drama localnicilor din insula Evia, Grecia, care se confruntă cu incendii masive pe suprafețe foarte mari. Zonă cu o identitate ortodoxă pronunțată, această insulă are mănăstiri și lăcașuri de cult importante, care adăpostesc sfinte moaște și icoane deosebite, cunoscute drept făcătoare de minuni. În acest context dramatic, s‑a ajuns în situația ca flăcările să amenințe cu distrugerea și aceste sanctuare ale credinței.

Astfel, la 4 august, France 24 anunța că 150 de locuințe din apropierea Mănăstirii Sfântului Cuvios David din Evia fuseseră distruse de flăcări, iar așezământul era și el amenințat. La mănăstire mai rămăseseră trei călugări.

„Flăcările au 30‑40 de metri înălțime și au înconjurat mănăstirea. Ne sufocăm de la fumul dens”, a fost una dintre declarațiile unui monah, după cum informează agenția de presă franceză. Poliția anunțase că cei trei monahi urmau să fie evacuați cu forța, dacă situația devenea foarte periculoasă pentru viața lor. Totuși, cu ajutorul pompierilor, aceștia au tăiat copacii înalți din jurul mănăstirii și s‑au rugat pentru protejarea așezământului, făcând litanii cu icoane și sfinte moaște. În urma acestor lucrări, practice și duhovnicești, focul s‑a oprit la câțiva metri de așezământ.

Minunea Sfântului Ioan Rusul la Prokopi

O altă întâmplare intens mediatizată este legată de localitatea Prokopi din Evia. Moaştele Sfântului Ioan Rusul se află în această localitate de pe insulă. Grecii l‑au adus aici pe Sfântul atunci când au plecat din localitatea omonimă din Turcia, în urma schimbului de populaţii între Grecia şi Turcia, în jurul anului 1924. La Sfântul Ioan Rusul, mare tămăduitor şi făcător de minuni, au evlavie credincioşii de pretutindeni. Sfântul Ioan îi adună pe toţi în jurul moaştelor sale, românii fiind printre cei mai numeroși pelerini. La raclă, de dimineaţă până seara, se aude murmur de rugăciune. Până şi copiii îşi mai temperează zburdălnicia, apropiindu‑se de el ca de un prieten.

În situația actuală, și satul Prokopi a fost amenințat de flăcări. După ce femeile, copiii și bătrânii au fost evacuați, cei care au mai rămas au făcut zone antincendiu, cu speranța că vor putea salva localitatea. La sfatul Mitropolitului de Chalkida, în jurisdicția căruia se află insula Evia, preoții de la cele două parohii din sat au făcut o litanie cu icoana Sfântului Ioan Rusu, făcătoare de minuni, cu cea a Sfinților Împărați Constantin și Elena, la fel cunoscută ca tămăduitoare, precum și cu sfinte moaște aflate în racle care au putut fi purtate, racla mare cu moaștele Sfântului Ioan Rusul neputând fi dusă în pelerinaj datorită situației. „După litanie, în jur de ora 3 noaptea, patrula de Poliție a început să transmită prin megafon: «Evacuați satul! Evacuați satul!» Au început și ultimii locuitori să plece. Și, o minune! După o oră, un nor a acoperit Prokopiul. Era încă noapte și am crezut că era fumul de la foc. Însă a început să plouă. Auzeam stropii! A început să plouă puternic atât cât era necesar să ude complet depresiunea Prokopiului. În 20 de minune acea poaie torențială și norul au dispărut. Toți plângeam, toți am ieșit afară și slăveam pe Dumnezeu și pe Sfântul Ioan Rusul”, mărturisea preotul Nicolae, slujitor la biserica din Prokopi, unde sunt moaștele Sfântului Ioan Rusul. Mărturia sa emoționantă privitoare la această întâmplare circulă pe internet.