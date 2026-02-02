Trei ierarhi la hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și-a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost încununat anul acesta de prezența a trei ierarhi din Mitropolia Olteniei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi cu PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi. La slujba arhierească au participat cadrele didactice și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și numeroși credincioși veniți să aducă cinstire celor trei mari sfinți ai Ortodoxiei.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat modelul de viață și slujire al celor trei sfinţi mari ierarhi.

După Sfânta Liturghie, în prezența Părintelui Mitropolit Irineu şi a invitaţilor, a avut loc inaugurarea unei expoziții realizate de studenții de la specializarea Artă Sacră, sub îndrumarea cadrelor didactice.

Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt de binecuvântare şi de mulţumire: „Noi privim la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova ca la un centru de învăţământ de prestigiu, de trăire religioasă extraordinară şi ca la un centru de simţire românească. Din darea de seamă am putut vedea că numărul studenţilor a crescut, ceea ce ne arată că drumul pe care suntem este cel bun, cel adaptat contemporaneităţii. Cadrele didactice au avut şi anul acesta activităţi ştiinţifice foarte bune”.

Pr. conf. dr. Adrian Ivan, decanul Facultăţii de Teologie, a prezentat Darea de seamă pentru anul universitar 2024-2025. Momentul dedicat cinstirii Sfinților Trei Ierarhi a fost marcat prin alocuțiunea susținută de pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial. Programul Zilei Facultății de Teologie, moderat de pr. lect. dr. Mihai Ciurea, a continuat cu un recital muzical-artistic oferit de corul facultății, sub coordonarea pr. lect. dr. Adrian Mazilița și a arhid. lect. dr. Victor Şapcă.