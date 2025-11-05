Ultima zi a întrunirii Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă

Întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s‑a încheiat marți, 4 noiembrie. Ultima sesiune s‑a desfăşurat în Sala „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Pantelimon”-Lacu Sărat, judeţul Brăila.

La eveniment au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; pr. prof. univ. dr. Nicuşor Beldiman, consilier patriarhal şi directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii doctorale a Facultății „Justinian Patriarhul”; decanii, prodecanii, directorii de departament și directorii școlilor doctorale de la Facultățile și Departamentele de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române.

În deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiespiscop Casian a susţinut prelegerea „Contribuţia şcolilor teologice la dinamizarea vieţii liturgice şi duhovniceşti din Biserica Ortodoxă Română, în actualitate”. Chiriarhul a evocat chipul marelui ierarh‑cărturar Mitropolitul Antonie Plămădeală. De asemenea, a prezentat mărturii oferite de personalităţi ale vieţii academice gălăţene, dar şi de simpli credincioşi, despre Catedrala Mântuirii Neamului.

Întâlnirea s‑a încheiat cu prezentarea concluziilor întrunirii Colegiului Decanilor, oferirea de diplome, medalii şi alte daruri participanţilor şi vizitarea unor biserici şi monumente reprezentative din municipiul Brăila.