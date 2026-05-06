În perioada 4-6 mai 2026 a avut loc, în Episcopia Hușilor, Adunarea Generală a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a debutat luni, la sediul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși cu
Un centru pastoral misionar va fi construit în Protopopiatul Moinești
La finalul lunii aprilie 2026, Primăria Municipiului Moinești, județul Bacău, a emis autorizația de construire a Centrului pastoral misionar „Sfinții Martiri Brâncoveni”, proiect major inițiat de părintele protopop de Moinești, Costel Mareș, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Așezământul va avea în componența sa: saloane pentru bolnavi, dotate la cel mai înalt standard, cabinete medicale, sală pentru RMN, CT, de ultimă generație, sală de conferințe și capelă.
Dintre obiectivele acestui proiect se numără:
- asigurarea unui cadru adecvat pentru îngrijirea demnă a persoanelor aflate în suferință, oferindu-le sprijin fizic, emoțional și spiritual;
- dezvoltarea și susținerea de inițiative filantropice care răspund nevoilor stringente ale comunității;
- crearea și implementarea de oportunități care oferă îngrijire și sprijin persoanelor vulnerabile, inclusiv bolnavilor cronici ce necesită îngrijiri palliative;
- promovarea colaborării cu instituții publice, companii private și organizații neguvernamentale pentru a construi parteneriate durabile în beneficiul comunității.
- conștientizarea și mobilizarea comunității în jurul valorilor solidarității și sprijinului reciproc.
Cei care doriți să fiți parteneri în acest demers și a nu rămâne nepăsători față de suferința părinților, bunicilor, copiilor noștri, o puteți face donând în contul:
R089BACX0000001492868000
Unicredit Bank S.A
Beneficiar: Protopopiatul Moinești