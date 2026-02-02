Un episcop din Africa a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași

În Duminica a 33‑a după Rusalii, cunoscută ca Duminica Vameșului și a Fariseului, 1 februarie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Marcu, Episcop de Gaborone și Botswana, ierarh al Patriarhiei Alexandriei. În predica sa, Părintele Episcop i‑a îndemnat pe credincioși să intre în această perioadă cu duh de smerenie și pocăință adevărată, arătând că întâlnirea cu Domnul nu se realizează prin aparențe exterioare, ci prin recunoașterea propriei neputințe și prin deschiderea sinceră a inimii către iubirea lui Dumnezeu.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a arătat că, asemenea vameșului din Evanghelia după Luca, întâlnirea cu Dumnezeu se realizează prin smerenie și prin felul în care creștinul își deschide inima, conștient de neputințele sale, dar cu nădejde în iubirea lui Dumnezeu:

„Astăzi, când se deschide înaintea noastră perioada Triodului, Biserica ne cheamă la pocăință, nu la o pocăință din frică sau aparențe, ci la una născută din smerenie. Nu suntem chemați să ne arătăm virtuțile, nici să‑i judecăm pe frații noștri, ci să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu, după cum ne învață Sfântul Isaac Sirul: «Acolo unde este smerenie, acolo intervine Dumnezeu». Vameșul a intrat în templu știind că nu are vreun drept să intre acolo. În ce sens? Biserica este un mic loc pe pământ, cu totul închinat lui Dumnezeu, care aparține Lui în întregime. Este locul în care Dumnezeu locuiește, locul în care venim să‑L întâlnim, nu pe noi înșine, nu realizările noastre, ci pe El singur. Desigur, ne întâlnim și unii cu alții, dar întotdeauna împreună cu El. Vameșul stătea la ușă ca un străin, pe deplin conștient de nevrednicia sa; singura lui nădejde nu era purtarea sa, nici meritele sale, ci iubirea lui Dumnezeu. Numai oferindu‑I inima noastră putem intra cu adevărat în acest loc sfânt, numai atunci trecem pragul în adevăr”.