Un nou centru de recuperare împotriva adicțiilor în județul Arad

Știri
Data: 11 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurați de un sobor de slujitori, au sfinţit, vineri, 7 noiembrie, piatra de temelie a Centrului de educare și recuperare împotriva adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea”, ce va fi construit în comuna Vladimirescu, județul Arad.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai celor mai importante instituții ale județului Arad, semn al unității și colaborării dintre Biserică și societate, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a subliniat importanța spirituală și istorică a momentului, arătând că „piatra de temelie a acestui centru se așază în Anul Centenar al Patriarhiei Române, ca semn al continuității lucrării filantropice și al implicării Bisericii în viața societății. Acest centru nu va deservi doar județul Arad, ci întreaga zonă de vest a țării”.

Centrul „Sfântul Ilarion Felea” își propune să ofere servicii de consiliere, educare, recuperare și reintegrare socială pentru persoanele afectate de diferite forme de dependență, punând accent pe abordarea interdisciplinară: spirituală, psihologică și medicală.

 

