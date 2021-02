Un nou dicționar român-francez, francez-român de termeni ortodocși

Cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Editura Doxologia din Iași a văzut lumina tiparului cea de-a doua ediție - revizuită și îmbogățită - a singurului dicționar bilingv (român-francez, francez-român) de termeni creștin-ortodocși. Lucrarea de 634 de pagini o are ca autoare pe prof. univ. dr. habilitat Felicia Dumas, cadru didactic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Primul instrument lexicografic bilingv român-francez, francez-român consacrat termenilor religioşi ortodocşi a fost reeditat la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În prima ediție, lucrarea a fost publicată în două volume separate: „Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-fran­cez”, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Editura Doxologia, 2010, 350 de pagini și „Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes: français-roumain”, Iasi, Métropole de Moldavie et de Bucovine, Éditions Doxologia, 2010, 270 de pagini. Cea de-a doua ediție, apărută la finalul anului trecut, este revizuită și îmbogățită cu noi cuvinte (nume comune și sintagme, precum și nume de sfinți români) și do­rește să arate încheierea procesu­lui complex și îndelungat de fixa­re diacronică a terminologiei religioase, creștin-ortodoxe, individualizată în limba franceză după înrădăcinarea Ortodoxiei în Franța, la începutul veacului XX.

„Acest dicționar bilingv de termeni religioși creștin-ortodocși este mai mult decât un simplu lexicon; traducerea fiecărui termen este însoțită, pe lângă sinonime, de un comentariu și e situată în contextul unor fraze în care își actualizează semnificația. Autoarea a consultat diferitele sur­se lexicale existente atât în fran­ceză, cât și în română, sintetizându-le, completându-le și îmbogățindu-le. Este o lucrare deosebit de utilă atât pentru românii stabiliți în Franța, care doresc să-și perfecționeze cunoș­tin­țele de franceză din cadrul bisericesc, cât și pentru francofonii doritori să-și însușească bazele vocabularului religios din limba română. Autoarea este lingvistă, profesor universitar dr. la Catedra de franceză a Facul­tății de Litere din cadrul Univer­sității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași și predă limba franceză și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași universități; a publicat mai multe lucrări despre Ortodoxia din Franța, exprimată în limba franceză, pe baza unei cunoașteri aprofundate a acesteia la fața locului”, subliniază cunoscutul autor și teolog francez Jean-Claude Larchet în prezentarea volumului.

În „Introducere”, autoarea precizează diferențele dintre cele ­două ediții ale dicționarului: „Pe parcursul celor zece ani care ne despart de apariția primă, am putut urmări fixarea în timp a echivalențelor propuse în limba franceză pentru termenii din dicționar ca norme lexicale, validate ca atare de folosirea lor în ansamblul scrierilor de teologie sau spiritualitate creștin-ortodoxă, redactate sau traduse în limba franceză. Totodată, am sporit sursele consultate, cu o serie de cărți de rugăciune apărute în ultimii ani, precum Manuel de prières du chrétien orthodoxe, Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, Monas­tère de Solan, 2013, și Livre de prière, publié avec la bénédiction de l’Arche­vêque † Joseph d’Europe Occi­den­tale, Métropolite d’Europe Occidentale et Méridionale, Paris, Éditions Apostolia, 2014, sau lucrări fundamentale, cum ar fi cea de liturgică redactată de bine-cunoscutul teolog francez Jean-Claude Larchet (La Vie liturgique, Paris, Cerf, 2016), ori culegerea de predici a părintelui arhimandrit Placide Deseille, de vrednică și pioasă amintire (La Couronne bénie de l’année chrétienne, Homélies pour l’année liturgique, Volumes I et II, Monas­tère Saint-Antoine-Le-Grand, ­2017). Am putut urmări, prin urmare, o evoluție diacronică a terminologiei ortodoxe cuprinse în dicționar”.

„Dicționarul bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român” - Ediția a doua, poa­te fi achiziționat de la Librăria Doxologia din Iași, precum și de pe site-ul editurii - edituradoxologia.ro.