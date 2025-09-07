Un nou lăcaș de rugăciune pentru credincioșii din Zănești

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci a adus clipe de bucurie duhovnicească locuitorilor comunei Zănești din județul Neamț, care au văzut încununată osteneala lucrărilor la Biserica „Sfântul Proroc Ilie” și „Sfinții Trei Ierarhi”. Noul lăcaș de cult a fost binecuvântat duminică dimineață, 7 septembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a oficiat slujba de târnosire și Sfânta Liturghie.

Sute de persoane au fost prezente în prima duminică a lunii septembrie la Biserica „Sfântul Ilie” și „Sfinții Trei Ierarhi” din Zăneștii de Jos, pentru a lua parte la slujba care împlinește eforturile depuse de comunitatea parohială la construcția și înfrumusețarea noului lăcaș de rugăciune din comuna nemțeană.

Târnosirea bisericii a început cu binecuvântarea zidurilor exterioare prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, și a continuat cu pecetluirea Sfintei Mese din Sfântul Altar. La finalul rânduielii liturgice, credincioșii au avut prilejul să se închine la Sfântul Prestol, masa care simbolizează Mormântul Domnului.

În continuare, la un Altar amenajat în curtea parohială, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, la care au luat parte numeroși clerici din împrejurimi, precum și oameni veniți din mai multe sate și localități ale județului.

„Cel care se roagă pentru cel care se află în suferință dă din sângele inimii sale”

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre sensul purtării Sfintei Cruci, afirmând totodată că asumarea ei nu înseamnă doar bucurie, ci și sacrificiu:

„A fi purtător al semnelor Crucii Domnului Hristos înseamnă multe stări adânci și cuprinzătoare care definesc, în cele din urmă, ce înseamnă adevăratul creștin. Purtătorul de Cruce este omul smerit, cel lipsit de slavă deșartă, de ambiții peste măsură, de mândria cea diavolească, de sentimentul superiorității personale. Acesta este omul smerit, cel mai fericit. Al doilea om care este așezat sub semnul Sfintei Cruci, deși e greu de purtat această Cruce, omul nedreptățit, vorbit de rău pe nedrept, omul care este supus defăimării, și spun Sfinții Părinți că omul care este nedreptățit pe nedrept multe păcate îi sunt iertate pe care și el, ca om, le‑a săvârșit, și mai mult decât aceasta, el la judecată trece foarte ușor pentru că el a fost nedreptățit aici, a fost umilit aici, deja a fost judecat aici, iar judecata lui Dumnezeu va fi cea mai ușoară pentru omul nedreptățit pe nedrept. Purtător de Cruce este cel care se roagă pentru cei care sunt în suferință. Cel care se roagă pentru cel care se află în suferință dă din sângele inimii sale, în rugăciune, pentru cel care se află în suferință”.

La sfârșitul slujbei arhierești, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei le‑a mulțumit celor care s‑au implicat de‑a lungul anilor în edificarea și împodobirea noii biserici. În semn de apreciere pentru jertfa și dăruirea lor, părintele paroh Nicolae Ciuntu a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, binefăcătorii parohiei au primit din mâna ierarhului distincții de vrednicie și câte un exemplar al Sfintei Scripturi. Printre aceștia s‑a aflat și stavrofora Lucia Chirvase, stareța Mănăstirii Ciolpani din județul Bacău.

„Am pomenit mai mult despre enoriașii parohiei pentru că noi nu am mers din sat în sat să strângem bani, am avut un sprijin de la autorități, dar în cea mai mare parte a fost munca și jertfa credincioșilor din parohia noastră, o comunitate mică, dar inimoasă, o parohie mică și formată în jurul Bisericii precum o familie, ceea ce ne bucură pe noi că, așa cum spuneam, și pe partea spirituală, parohia noastră s‑a închegat și s‑a unit în jurul bisericii noastre”, a menționat în alocuțiunea sa preotul Nicolae Ciuntu.