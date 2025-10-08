Un nou proiect filantropic dedicat tinerilor în Arhiepiscopia Dunării de Jos

La Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a avut loc marţi, 7 octombrie, cursul de Spiritualitate Ortodoxă pentru studenţii şi masteranzii Departamentului de Teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi. Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian s‑a întrunit comitetul de iniţiativă pentru organizarea Aşezământului „Acoperământul Maicii Domnului” de la schitul din comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi.

La eveniment au participat ostenitori ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos, vieţuitori ai schitului, reprezentanţi ai Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, specialişti în domeniu, medici, psihologi, membri ai unor asociaţii creştine şi ai unor instituţii din administraţia publică locală din Galaţi şi Brăila. Scopul a fost identificarea modalităţilor de ajutorare a tinerilor dependenţi de trei adicţii: realitate virtuală, alcool şi droguri.

Prima etapă, de organizare a proiectului, constă în formarea formatorilor cu participarea a zece preoţi voluntari. Cea de‑a doua etapă constă în crearea facilităţilor concrete la asociaţia lucrativă a schitului, urmată de cea de‑a treia etapă în care se va realiza lucrarea atentă, empatică, filantropică (iubitoare, vindecătoare) şi antropologică, de la suflet la suflet şi de la persoană la persoană, cu scopul refacerii vieţii tânărului în cadrele normalităţii prin credinţă, voluntariat şi ajutor dezinteresat.

În urmă cu o săptămână, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, la hramul Schitului „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Luca al Crimeei”, din judeţul Galaţi, a fost demarat în Arhiepiscopia Dunării de Jos un nou proiect dedicat tinerilor. În cadrul acestui aşezământ monahal va funcţiona un centru spiritual‑bisericesc pentru prevenirea, reabilitarea şi integrarea socială a tinerilor cu adicţii.