Vestea Nașterii Domnului adusă de tinerii artiști la o biserică din Capitală

După Sfânta Liturghie din Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 21 decembrie, credincioșii Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din sectorul 3, București, au trăit un moment de bucurie duhovnicească, oferit de Corul de cameră al Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5, care a vestit sărbătoarea prin colinde românești și internaționale. Evenimentul a adunat numeroși credincioși.

Sub coordonarea profesoarelor Laura Ilincăi și Suzana Lefter, corul a interpretat colinde românești și internaționale, între care „Iată vin colindători”, „Trei crai”, „Legănelul lui Iisus”, „Coventry Carol” și „Astăzi S‑a născut Hristos”. Ansamblul a fost înființat de profesorul de muzică și dirijorul Constantin Grăjdian, având ca scop formarea muzicală a elevilor și apropierea lor de muzica sacră.

Fiecare copil studiază unul sau două instrumente muzicale, iar pregătirea se desfășoară în sala de concerte a școlii, unde au loc repetițiile și orele de teorie muzicală, cor și instrument. Corul a susținut concerte în numeroase biserici și localități din țară, dar și în străinătate.

La finalul concertului, copiii au primit daruri din partea parohiei. Părintele paroh Valentin Bușe, împreună cu părintele Constantin Sergiu Nicolaescu, a mulțumit copiilor pentru colindele oferite, profesorilor pentru dăruirea și implicarea lor, precum și părinților și credincioșilor care au fost părtași la acest moment de bucurie duhovnicească.

Alina Dobrin, coordonatoarea evenimentului, a oferit, din partea elevilor, diplome de recunoștință profesorilor îndrumători. Preoții slujitori au exprimat dorința continuării acestei frumoase colaborări și în anii următori.