Vizionarea filmului cu proiectele câștigătoare ale Concursului Național Catehetic

Marți, 20 mai 2025, la Centrul pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București, a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național Catehetic „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credinţe - moștenirea unui secol de Patriarhat pentru copii și tineri” și a premianților Concursului Național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XIV‑a. Evenimentul a fost organizat de Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale și a reunit delegații eparhiale din întreaga țară.

În deschiderea serii, membrii delegațiilor au fost întâmpinați de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul Biroului de catehizare, care a adresat un cuvânt de bun‑venit tuturor participanților, felicitându‑i pentru creativitatea și implicarea dovedite în realizarea proiectelor catehetice și artistice. „Tema concursului de anul acesta se află în strânsă legătură cu direcțiile spirituale și culturale stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în 2025, concursul își găsește inspirația în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor români din secolul al XX‑lea. Este o temă cu adevărat generoasă, care deschide larg porțile către reflecție, cercetare și apropiere sufletească de valorile profunde ale credinței ortodoxe. Grupurile catehetice din întreaga țară au avut prilejul de a explora bogăția spirituală a trecutului, redescoperind chipuri luminoase de ierarhi, preoți, călugări și credincioși care au contribuit, prin jertfă, slujire și mărturisire, la întărirea și păstrarea dreptei credințe”, a spus părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal.

Cei 31 de copii care au participat la Concursul Național Catehetic au fost premiați în cadrul acestei întâlniri festive. Lista câștigătorilor a fost anunțată de părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic‑educațional. În continuare, Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal, a dat citire listei celor patru câștigători ai Concursului Național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XIV‑a, evidențiind valoarea duhovnicească și artistică a lucrărilor acestora.

Festivitatea a fost completată de proiecția unui film, realizat de TRINITAS TV, care a ilustrat activitățile desfășurate în cadrul ambelor concursuri. La acest moment a participat și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a apreciat efortul și diversitatea exprimărilor de credință prezentate de copii și tineri în cadrul ediției din acest an. „Ediția din acest an a concursului catehetic a reunit aproximativ 18.000 de participanți: preoți, preotese, profesori de religie, cadre didactice din diverse unități de învățământ și, bineînțeles, cei mai importanți actori ai acestui demers - copiii. Această amplă implicare reflectă nu doar interesul viu față de valorile credinței, ci și o comuniune profundă între familie, Biserică și Școală. Tema concursului catehetic din acest an reunește trei momente de profundă semnificație spirituală și culturală: Sinodul I, care a formulat prima parte a Crezului, sau a Mărturisirii de credință Niceo‑constantinopolitană, și moștenirea pe care o lasă copiilor, tinerilor, dar și întregului neam românesc acest secol de Patriarhat. Între aceste trei repere, Crezul ortodox, educația religioasă a copiilor și Centenarul Patriarhatului, se înfiripă o legătură puternică, ce vorbește despre continuitatea credinței, despre responsabilitatea generațiilor de a păstra și a transmite valorile autentice și despre rolul Bisericii ca stâlp și temelie a adevărului în societatea românească”, a subliniat ierarhul.

Mâine, în cadrul manifestărilor prilejuite de hramul istoric al Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, vor fi premiate, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, proiectele câștigătoare din fiecare eparhie.

Galerie foto în curs de actualizare...