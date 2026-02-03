Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită arhierească în localitatea Fîrliug din Banat

Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 03 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Fîrliug, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor în biserica parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Au participat autorități locale, credincioși din parohie, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

La finalul Sfintei Liturghii, copiii au interpretat un buchet de cântece bisericești, iar ierarhul le‑a oferit mai multe daruri, cărți de rugăciune și iconițe. Episcopul Caransebeșului a vizitat în această perioadă comunitățile unde sunt necesare lucrări de consolidare, restaurare și înfrumusețare ale sfintelor lăcașuri.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Fîrliug, monument istoric, a fost construită în anul 1789. Din punct de vedere arhitectural, biserica s‑a construit în stil baroc, din piatră, pe alocuri și cărămidă, cu iconostas de zid și acoperită cu tablă.

 

