Vizită arhierească în localitatea Fîrliug din Banat

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică pe credincioșii Parohiei Fîrliug, Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor în biserica parohială cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Au participat autorități locale, credincioși din parohie, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

La finalul Sfintei Liturghii, copiii au interpretat un buchet de cântece bisericești, iar ierarhul le‑a oferit mai multe daruri, cărți de rugăciune și iconițe. Episcopul Caransebeșului a vizitat în această perioadă comunitățile unde sunt necesare lucrări de consolidare, restaurare și înfrumusețare ale sfintelor lăcașuri.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Fîrliug, monument istoric, a fost construită în anul 1789. Din punct de vedere arhitectural, biserica s‑a construit în stil baroc, din piatră, pe alocuri și cărămidă, cu iconostas de zid și acoperită cu tablă.