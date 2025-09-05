Vizită arhierească în orașul Câmpeni

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent joi, 4 septembrie, în orașul Câmpeni, județul Alba. Ierarhul, însoțit de pr. Petrișor Muntean, inspector eparhial, și de pr. Andrei Bâldea, protopop al Protoieriei Câmpeni, a vizitat Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Câmpeni Vale, unde slujește preotul Cristian Motora. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Părintele Arhiepiscop Irineu a apreciat stadiul lucrărilor de pictură efectuate în prezent la interiorul noului lăcaș de închinare.

Ierarhul a vizitat, în continuare, Muzeul „Avram Iancu” din Câmpeni, în clădirea căruia, în perioada Revoluției de la 1848, a avut cartierul general prefectul Legiunii „Auraria Gemina”, eroul național Avram Iancu. Înființată la data de 19 octombrie 1848, marea unitate a fost condusă de către „Crăișorul munților”, cel care la vremea respectivă deținea rangul de prefect, echivalent cu cel de general din armata regulată. Membrii unității militare de aici au purtat lupte intense cu milițiile maghiare, atât în a doua parte a anului 1848, cât și în decursul anului 1849, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.