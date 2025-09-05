Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită arhierească în orașul Câmpeni

Un articol de: Oana Rusu - 05 Septembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent joi, 4 septembrie, în orașul Câmpeni, județul Alba. Ierarhul, însoțit de pr. Petrișor Muntean, inspector eparhial, și de pr. Andrei Bâldea, protopop al Protoieriei Câmpeni, a vizitat Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Câmpeni Vale, unde slujește preotul Cristian Motora. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Părintele Arhiepiscop Irineu a apreciat stadiul lucrărilor de pictură efectuate în prezent la interiorul noului lăcaș de închinare.

Ierarhul a vizitat, în continuare, Muzeul „Avram Iancu” din Câmpeni, în clădirea căruia, în perioada Revoluției de la 1848, a avut cartierul general prefectul Legiunii „Auraria Gemina”, eroul național Avram Iancu. Înființată la data de 19 octombrie 1848, marea unitate a fost condusă de către „Crăișorul munților”, cel care la vremea respectivă deținea rangul de prefect, echivalent cu cel de general din armata regulată. Membrii unității militare de aici au purtat lupte intense cu milițiile maghiare, atât în a doua parte a anului 1848, cât și în decursul anului 1849, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. 

 

 

