Vizită arhierească în Parohia Slatina Nera

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică, 22 februarie, pe credincioșii Parohiei Slatina Nera din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului”, alături de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și pr. paroh Cristian Guiu. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat la slujbă autorități locale, credincioși din parohie, dar și din împrejurimi, precum și copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Ierarhul a vizitat comunitatea ultima dată la 21 noiembrie 2016.

„Să călătorim și noi cu multă smerenie, cu dragoste, cu rugăciune intensă, pe calea postului și să împletim postul duhovnicesc cu postul fizic, trupesc, astfel încât postul nostru să fie unul complet și complex, plăcut lui Dumnezeu. Întâi de toate să avem grijă de partea sufletească, să avem grijă să ne înfrânăm simțurile, să ne apropiem mai mult unii de alții, iertându‑ne unii pe ceilalți și cu toții să ne apropiem mai mult de Dumnezeu”, a explicat Părintele Episcop Lucian.