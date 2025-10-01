Vizită arhierească la Centrul de zi pentru vârstnici „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Ionuţ Chifa - 01 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat joi, 25 septembrie, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău, marcând, astfel, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual la 1 octombrie.

Ierarhul a rostit o rugăciune de binecuvântare, apoi a adresat celor prezenți un cuvânt de încurajare și apreciere, subliniind valoarea experienței adunate de‑a lungul anilor și modul în care aceasta dă sens vârstei înaintate: „Odată cu trecerea anilor se adaugă multă înțelepciune, care vine din experiența personală. Atunci când o situație se repetă, îți amintești ce ai făcut altădată și știi să alegi mai bine. Așa se adună maturitatea: tinerețe împletită cu bătrânețe și bătrânețe păstrând ceva din prospețimea tinereții. Aceasta înseamnă, de fapt, să îmbătrânim frumos”.

Ierarhul a arătat că bătrânețea nu este doar o realitate biologică, ci mai ales un dar de la Dumnezeu, care oferă prilejul recunoștinței și al comuniunii: „Nu toți ajung la 70 sau 80 de ani, mulți pleacă mult mai devreme. De aceea, bătrânețea trebuie primită ca un dar. La această vârstă privești mai mult în urmă și ai puterea să spui: Doamne, Îți mulțumim pentru viața pe care ne‑ai dăruit‑o, cu bucurii și cu încercări. Este un mare dar să poți mulțumi lui Dumnezeu și un mare dar să rămâi împreună cu ceilalți”.

Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, i‑a prezentat Preasfințitului Părinte Benedict activitatea centrului și scopul acestuia, subliniind rolul său în sprijinirea vârstnicilor și menținerea unei vieți active.

Ierarhul a dăruit centrului o icoană și un exemplar al Noului Testament cu Psalmi, iar beneficiarilor le‑a oferit iconițe.

Centrul de zi „Tinerețe fără bătrânețe” funcționează în subordinea Primăriei Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, și are ca scop sprijinirea persoanelor vârstnice prin activități de socializare, consiliere și asistență medicală de bază. 

 

