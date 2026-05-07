Vizită de studiu în Turcia a elevilor Seminarului teologic din Târgoviște

Data: 07 Mai 2026

În perioada 27 aprilie - 1 mai 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolt onorific și Exarh patriarhal, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște a desfășurat, la Izmir, Turcia, o mobilitate de grup a elevilor în cadrul proiectului Erasmus+.

La activitate au participat 25 de elevi ai instituției, însoțiți de 3 cadre didactice, alături de 2 profesori implicați în activități de tip job shadowing, într‑un demers educațional menit să contribuie la dezvoltarea competențelor digitale, interculturale și sociale ale participanților.

Pe parcursul mobilității, elevii au fost implicați în activități educaționale desfășurate în parteneriat cu școala gazdă, având posibilitatea de a lucra în echipe internaționale și de a interacționa cu elevi proveniți din alte țări europene. Activitățile au inclus ateliere dedicate dezvoltării competențelor digitale prin realizarea de materiale educaționale în Canva, exerciții de educație media și gândire critică, activități de colaborare și comunicare interculturală, precum și sesiuni de prezentare și feedback.

Dimensiunea culturală a mobilității a fost completată prin vizitarea unor obiective reprezentative din Izmir și împrejurimi, precum și prin excursia la situl arheologic Efes, activități care au contribuit la dezvoltarea competențelor interculturale și la aprofundarea cunoașterii patrimoniului cultural și istoric.

Prin această mobilitate, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște continuă să promoveze valorile educației europene și să ofere elevilor oportunități de formare adaptate provocărilor societății contemporane, consolidând totodată profilul european al instituției și deschiderea tinerilor către dialog, cooperare și responsabilitate civică, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.