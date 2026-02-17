Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită pastorală în Parohia Giroc din Banat

Data: 17 Feb 2026

Credincioșii Parohiei Giroc, Protopopiatul Timișoara I, județul Timiș, au trăit duminică, 15 februarie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuită de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, împreună cu părintele paroh Marius Șonea, părintele Adrian Covan, preot coslujitor și cadru didactic la Facultatea de Teologie din Timișoara.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan a vorbit despre Înfricoșătoarea Judecată, îndemnându‑i pe credincioși la trezvie, fapte bune și la o viață de familie ferită de ură și dezbinare. Ierarhul a remarcat că cei prezenți sunt puși „la loc de cinste” înaintea lui Dumnezeu, prin faptul că participarea la slujbă înseamnă a fi „oaspeți ai lui Dumnezeu”, așezați „alături de îngeri” în timpul rugăciunii liturgice.

La final, au fost prezentate cele mai recente volume semnate de IPS Părinte Mitropolit Ioan: „Trandafirul dintre spini”și „Taina din Peștera Betleemului”.

Construirea noii biserici din Parohia Giroc a început în urmă cu zece ani. În această etapă se lucrează la finisajele exterioare ale edificiului, iar din acest an, cu binecuvântarea Mitropolitului Banatului, va începe și împodobirea ei cu pictură.

 

