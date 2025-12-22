Vizite pastorale în cele trei regate scandinave

Data: 22 Decembrie 2025

În perioada 13‑21 decembrie 2025, odată cu apropierea praznicului Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat mai multe vizite pastorale în comunitățile românești din cele trei regate scandinave - Suedia, Danemarca și Norvegia -, aducând credincioșilor din diasporă mângâiere duhovnicească și întărire în credință.

Acest itinerariu pastoral a debutat în vestul Regatului Suediei, la Borås, unde sâmbătă, 13 decembrie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială recent sfințită. Credincioșii de aici au trăit momente de aleasă profunzime duhovnicească, iar atmosfera de sărbătoare a fost întregită de tradiționalele colinde românești vestite de Grupul coral al Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Iași, care a adus în sufletele celor prezenți bucuria praznicului Nașterii Domnului. Vizita a continuat la Helsingborg, în sudul Suediei, unde ierarhul a participat la concertul caritabil de colinde „Sub cerul Nordului, spre ieslea Domnului”.

Duminică, 14 decembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a liturghisit la Aarhus, în Regatul Danemarcei, iar sâmbătă, 20 decembrie, acesta a slujit la Odense, adresând credincioșilor din aceste comunități parohiale cuvinte de învățătură despre statornicie, răbdare și mărturisirea credinței în contextul vieții din diasporă, iar un accent deosebit a fost pus pe implicarea copiilor și tinerilor de la Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” în viața Bisericii.

Miercuri, 17 decembrie, la Stockholm, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, după care a oficiat o slujbă de pomenire pentru Ana Drăgoi, mama Preasfinției Sale, la împlinirea a doi ani de la trecerea acesteia la cele veșnice.

Vizitele pastorale s‑au încheiat duminică, 21 decembrie, la Oslo, capitala Regatului Norvegiei, unde ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a hirotonit un tânăr norvegian întru diacon, spre întărirea, prin slujirea lui, a lucrării misionare a Bisericii printre popoarele nordice. Bucuria acestei zile a fost încununată de colindele copiilor și tinerilor, care au primit binecuvântare și daruri de la ierarhul lor.