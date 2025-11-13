Zece ani de la trecerea în veşnicie a arhid. prof. dr. Constantin Voicu

La împlinirea a zece ani de la trecerea la Domnul a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, joi, 13 noiembrie, a fost săvârşit un parastas în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. La slujba de pomenire a participat şi Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Soborul slujitor a fost condus de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, alături de care s‑au aflat cadre didactice universitare şi alţi slujitori ai sfintelor altare. La parastas au participat membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, preoţi, studenţi teologi, rude şi apropiaţi ai regretatului arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, informează Mitropolia Ardealului.

La finalul parastasului, pr. conf. univ. dr. Mircea Ielciu a evocat personalitatea marelui profesor de patrologie, rector al vechiului Institut Teologic de Grad Universitar de la Sibiu.

„Au trecut iată zece ani de când, folosind expresia extraordinară a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, părintele rector Constantin Voicu s‑a mutat în casa de lut a moșilor săi. Părintele rector a rămas ca o făclie vie în sufletele și inimile noastre, ale celor care l‑am cunoscut și ale celor care am colaborat aproape cu dânsul. Părintele rector rămâne în conștiința generațiilor de studenți ai Academiei Andreiene ca un om al binelui, ca un om care a ghidat viețile și destinele a generații de studenți și care întotdeauna a fost disponibil să ajute. (...) Astăzi, la zece ani de la mutarea sa la cele veșnice, la zece ani de când s‑a ascuns în Lumina Celui nepătruns, i‑am adus acest pios moment de rugăciune și de amintire, pentru că sunt sigur că toți cei care l‑au cunoscut au amintiri extraordinare legate de dânsul. Și, așa cum spunea un mare filosof, amintirile sunt singurul paradis din care nimeni nu ne poate izgoni. Dumnezeu să‑l ierte şi să‑l odihnească! Dumnezeu să‑l învrednicească de bucuria cea veșnică”, a spus pr. conf. univ. dr. Mircea Ielciu.

Părintele Constantin Voicu s‑a născut la 5 decembrie 1929, în oraşul Braşov. A urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, pe care l‑a absolvit în 1952.

A continuat pregătirea la Institutul Teologic din Bucureşti, unde a obţinut titlul academic de doctor în Teologie în anul 1975. În perioada 1977‑1978 a făcut studii de specializare postdoctorale în Elveţia, iar după ce a ocupat diferite funcţii la Institutul Teologic din Sibiu a fost rectorul acestuia în perioada 1979‑1992. În anul 2004 a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofiţer din partea Preşedinţiei României, iar la 7 decembrie 2004, Universitatea din Oradea i‑a decernat titlul de doctor honoris causa. În anul 2012, şi Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia i‑a conferit acelaşi titlu. A primit cruci patriarhale din partea a cinci Patriarhi ai României. În anul 2007, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a conferit distincţia „Crucea Şaguniană” pentru clerici. Lista bibliografică a părintelui rector Constantin Voicu însumează zece lucrări în volum şi peste o sută treizeci de studii şi articole publicate în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate. A trecut la cele veşnice la 13 noiembrie 2015.