Zi de hram la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța

Cu ocazia praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, și Catedrala Arhiepiscopală din Constanța și‑a sărbătorit hramul istoric în data 29 iunie. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al sfântului lăcaș, fiind înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi, la slujbă participând numeroși credincioși constănțeni, care au avut prilejul de a se închina la mai multe fragmente de sfinte moaște.

În cuvântul de învățătură rostit cu ocazia hramului Catedralei Arhiepiscopale din Constanța, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a subliniat importanţa martiriului celor doi stâlpi ai Bisericii, Apotolii Petru și Pavel.

„Și catedrala noastră de pe locurile în care a propovăduit Sfântul Apostol Andrei a fost închinată fratelui acestuia, Sfântul Petru, precum și Sfântului Pavel, pentru că au murit în aceeași zi la Roma. Sfântul Petru a fost răstignit cu capul în jos, cerându‑și din nou iertare Mântuitorului Iisus Hristos, de Care s‑a lepădat de frică, iar Sfântul Pavel a fost ucis cu sabia, pe calea Ostia. Ei se roagă pururea pentru noi și din acest motiv avem tradiția ca în fiecare an, absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanța să depună jurământul pentru anii de studii de licență. Acest legământ trebuie să îl aibă toți creștinii, pentru că ei au transmis cuvântul lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfinția Sa, după cum informează TRINITAS TV.

La sfârșitul slujbei, tinerii teologii care au parcurs toți anii de studii ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanța, din cadrul Universității Ovidius, au depus jurământul de credinţă, iar părintele conf. dr. George‑Daniel Petrov a rostit un cuvânt de laudă tuturor absolvenților licențiați: „Ne‑a învrednicit Bunul Dumnezeu să ajungem în această zi de bucurie duhovnicească, plină de simțire aleasă, zi în care am participat la Sfânta Liturghie și am încheiat‑o cu jurământul, pe care iubiții noștri studenți îl susțin an de an, promoție după promoție”.