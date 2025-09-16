Zi de hram la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

La sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie pe Altarul de vară al Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. Ierarhul a săvârșit, înainte, slujba de sfințire a unei troițe împodobite cu mozaic, amplasată la intrarea în incinta așezământului monahal.

Ierarhul Oradiei a vorbit, pentru cei prezenţi, despre sensul Crucii ca drum al transfigurării omului, despre chemarea la rugăciune ca lucrare mântuitoare și puterea biruitoare a Crucii în viața de zi cu zi a credinciosului.

„Dumnezeu nu l‑a făcut pe om pentru moarte, ci ca să se bucure de comuniunea cu Tatăl Său Cel Ceresc. (…) Așadar, noi, oamenii, suntem chemați de Hristos Domnul și Mirele Bisericii să ajungem la dobândirea harului Duhului Sfânt, care să ardă spinii păcatelor, răutății și egoismului nostru”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a mai arătat că puterea Crucii se manifestă şi în lupta omului cu suferința, cu ispitele și cu marginalizarea pe care o poate trăi ca mărturisitor al lui Hristos într‑o lume tot mai înstrăinată și ostilă credinței: „Nu mărirea și slava deșartă aduc fericire omului pe pământ, (…) ci primirea tuturor încercărilor întru smerenie, cu inimă curată, cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru tot ajutorul îl ajută pe creștin să stea drept în vâltoarea vremurilor. Și cu toate că în aparență creștinul poate fi un înfrânt, înfățișându‑se lumii ca un marginal, de fapt creștinul a biruit răul în propria sa viață și, cu Hristos Cel răstignit pe Cruce, răstignit fiind, călătorește spre propria sa înviere”.

Arhim. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci, a mulțumit, la final, ierarhului pentru bucuria duhovnicească împărtășită obștii și credincioșilor la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.