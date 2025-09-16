Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de hram la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

Zi de hram la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 16 Septembrie 2025

La sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie pe Altarul de vară al Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea. Ierarhul a săvârșit, înainte, slujba de sfințire a unei troițe împodobite cu mozaic, amplasată la intrarea în incinta așezământului monahal.

Ierarhul Oradiei a vorbit, pentru cei prezenţi, despre sensul Crucii ca drum al transfigurării omului, despre chemarea la rugăciune ca lucrare mântuitoare și puterea biruitoare a Crucii în viața de zi cu zi a credinciosului.

„Dumnezeu nu l‑a făcut pe om pentru moarte, ci ca să se bucure de comuniunea cu Tatăl Său Cel Ceresc. (…) Așadar, noi, oamenii, suntem chemați de Hristos Domnul și Mirele Bisericii să ajungem la dobândirea harului Duhului Sfânt, care să ardă spinii păcatelor, răutății și egoismului nostru”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a mai arătat că puterea Crucii se manifestă şi în lupta omului cu suferința, cu ispitele și cu marginalizarea pe care o poate trăi ca mărturisitor al lui Hristos într‑o lume tot mai înstrăinată și ostilă credinței: „Nu mărirea și slava deșartă aduc fericire omului pe pământ, (…) ci primirea tuturor încercărilor întru smerenie, cu inimă curată, cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru tot ajutorul îl ajută pe creștin să stea drept în vâltoarea vremurilor. Și cu toate că în aparență creștinul poate fi un înfrânt, înfățișându‑se lumii ca un marginal, de fapt creștinul a biruit răul în propria sa viață și, cu Hristos Cel răstignit pe Cruce, răstignit fiind, călătorește spre propria sa înviere”.

Arhim. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci, a mulțumit, la final, ierarhului pentru bucuria duhovnicească împărtășită obștii și credincioșilor la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei  -   Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea  -   hram
