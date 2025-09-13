Zi de hram la Parohia „Balta Albă” din Capitală

Biserica „Balta Albă” din București și-a sărbătorit hramul istoric sâmbătă, 13 septembrie, la prăznuirea Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul, unul din ocrotitorii sfântului lăcaș. Cu acest prilej, a fost sfințită, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, racla care adăpostește o părticică din cinstitele moaște ale sfântului ocrotitor, aduse din Mitropolia de Limassol, Cipru. Acestea vor rămâne în patrimoniul bisericii bucureștene.

Evenimentul a debutat cu slujba sfințirii raclei de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele Florin Nectarie Busuioc, protopopul Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele Cătălin Ionuț Grumeza, parohul sfântului lăcaș; arhid. Gheorghe-Cristian Popa, director general TRINITAS TV, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre calitățile Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul: „Ni se spune despre Corneliu că era un om plin de credință, iar faptele lui au ajuns la Dumnezeu (...). Acest om era la fel de bun ca centurionul roman din Capernaum, care avea și acela fapte bune. Acolo în Capernaum, acest centurion roman le zidise iudeilor sinagoga, adică un păgân le făcuse lor lăcașul de închinare. Cum ar veni, un păgân într-un sat din România sau dintr-o țară majoritar ortodoxă ar zidi o biserică, fără nici o altă implicare. Așadar, amândoi, după cuvintele Sfintei Scripturi, erau oameni buni prin definiție, nu doar prin afirmație. Această dragoste a lui Corneliu a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Ni se spune că era cucernic și temător de Dumnezeu, el și toată casa lui, adică toată familia lui, făceau multe milostenii și se rugau lui Dumnezeu mereu. Acestea sunt cuvintele din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 1 și 2, care ni-l prezintă pe Sfântul Mucenic Corneliu Sutașul, prăznuit astăzi de Biserica noastră”.

În continuare, ierarhul a vorbit despre hramul parohiei bucureștene, atestat încă din anul 1938: „Faptul că această parohie îl are pe Sfântul Mucenic Corneliu printre ocrotitori este iarăși o permanentă chemare la convertirea noastră, la schimbarea noastră, a fiecăruia, a celor care sunt buni, a celor care sunt la început de drum, a celor care încă sunt departe de Dumnezeu. Faptul că această parohie a primit ca semn de binecuvântare un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul este iarăși o binecuvântare. Sunt locuri în lume în care sfintele moaște ale martirilor, ale sfinților, ale cuvioșilor, ale celor care s-au învrednicit să fie aproape de Dumnezeu constituiau cea mai mare bogăție. Au fost boieri și domni care au plătit sume imense, în Orient, în Țara Sfântă, Muntele Athos sau în alte părți, pentru a aduce în bisericile sau ctitoriile lor fragmente din cinstitele moaște, înțelegând prezența lui Dumnezeu în sfântul respectiv. Acest lucru s-a întâmplat și astăzi aici, și aducem cuvinte de felicitare părintelui paroh pentru dorința de a făuri o raclă și mai ales de a primi din Biserica Ciprului un fragment din sfintele moaște, aduse din locul pe unde Sfântul Mucenic Corneliu a trecut în vremea propovăduirii Evangheliei”.

Din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotesit iconom pe părintele paroh Ionuţ Cătălin Grumeza. De asemenea, ierarhul a oferit diploma Anului omagial 2025 cu medalie părintelui Cătălin Ionel, parohul Bisericii „Sfântul Ioan cel Milostiv” din Limassol - Biserica Ortodoxă a Ciprului; diploma Anului omagial 2025 părintelui Sorinel Gheorghe Fuscel, părintelui Iulian Mareș, părintelui Vasile Cristian Niță, Consiliului parohial al Parohiei „Balta Albă”, Comitetului parohial și lui Dan Ionescu.

La sfârșit, părintele Cătălin Ionuț Grumeza a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru bogatul cuvânt de învățătură, precum și delegației venite din Cipru, pentru bunătatea de a oferi bisericii, care îl are ca ocrotitor spiritual, un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș bucureștean. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, dirijați de arhid. Mihail Bucă.