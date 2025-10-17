„Zilele Sadoveanu” la Vânători‑Neamț

Data: 17 Octombrie 2025

Primăria comunei Vânători‑Neamț, prin Organizația de Management al Destinației Locale (OMD) Vânători‑Neamț și Asociația Culturală „Vovidenia‑Neamț”, a organizat, în preajma zilei de 19 octombrie - dată la care marele romancier Mihail Sadoveanu a trecut în eternitate în anul 1961, o serie de manifestări culturale dedicate celui pe care critica literară l‑a numit, pe drept cuvânt, „Ceahlăul literaturii române”.

Și în acest an ediția sadoveniană a fost organizată cu implicarea celor două licee de pe raza comunei: Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, coordonator profesor Cristina Grigore, și Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Neculau”, coordonator profesor Nadia Sângeap, directorul instituției.

Au fost prezenți și elevii înscriși la Concursul de Șah „Cupa Mihail Sadoveanu”, desfășurat în cadrul aceleiași manifestări, proveniți din școlile comunei, dar și cele din Târgu Neamț.

Evenimentul comemorativ a debutat la Centrul social‑cultural „Mihail Sadoveanu” din comuna Vânători‑Neamț. Doamna primar, jr. Maria Adriana Petrariu, în cuvântul de întâmpinare a invitaților, a explicat importanța unei asemenea activități pentru comunitatea locală, dar și pentru elevii școlilor de pe raza comunei: „Prin aceste manifestări se cultivă conștiința datoriei noastre sfinte de a prețui și a cinsti valorile autentice ale locului, obiceiurile străbune și frumoasele tradiții ale comunei Vânători‑Neamț, care se înscriu firesc în bogatul tezaur al patrimoniului spiritual și cultural național”.

Din programul manifestărilor au făcut parte și două lansări de carte, fiecare aducând un plus de valoare culturală și spirituală evenimentului. Prima, intitulată „Biserica de lemn Sfinții Voievozi și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Vânători‑Neamț”, semnată de reputatul arheolog dr. Vasile Diaconu, a fost prezentată publicului de domnul Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători‑Neamț, cunoscut și ca un talentat condeier.

Cea de‑a doua lucrare, „Mihai Eminescu, nimbul de lumină al neamului românesc”, semnată de arhimandritul Mihail Daniliuc, a fost prezentată audienței de doamna profesoară Cristina Crigore, de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț.

Evenimentul cultural a continuat cu un amplu program artistic pregătit de elevii celor două licee de pe raza comunei Vânători‑Neamț, remarcându‑se în mod deosebit scenetele în care diverse personaje celebre din opera sadoveniană au fost readuse la viață prin iscusința micilor artiști, pregătiți cu multă meticulozitate de profesorii lor.

După momentele artistice, participanții la concursul de șah, aproape 50 la număr, s‑au îndreptat către centrul de tabere al comunei Vânători‑Neamț, unde s‑a desfășurat competiția propriu‑zisă, ediția a II‑a „Cupa Mihail Sadoveanu”. După mai bine de trei ore au fost desemnați câștigătorii, răsplătiți de către Primăria Vânători‑Neamț și Asociația Culturală „Vovidenia‑Neamț, cu premii și cărți din opera romancierului.