Ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Visarion la Mănăstirea Lainici

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 12 Noiembrie 2025

La Mănăstirea Lainici, județul Gorj, a avut loc luni, 10 octombrie, prima prăznuire a Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, după proclamarea locală a canonizării ce a avut loc duminică, 9 noiembrie, la aceeași mănăstire.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica mănăstirii de pe defileul Jiului de Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele protos. Onisifor Petrescu, starețul Mănăstirii Frăsinei; pr. conf. univ. dr. Adrian Boldișor și pr. lect. univ. dr. Cătălin Dan, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, pr. lect. univ. dr. Aurel Florin Țuscanu, Universitatea de Stat `Alecu Russo”, Bălți (Republica Moldova).

Sărbătoarea a avut loc la o zi după proclamarea locală a canonizării, care s‑a desfășurat duminică, 9 noiembrie, tot la Mănăstirea Lainici, în prezența unui sobor impresionant de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de numeroși stareți, starețe, clerici și credincioși din întreaga țară.

În cadrul Sfintei Liturghii de luni, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat exemplul de credință, jertfă și ascultare al Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: „Prin suferințele îndurate și prin moartea sa martirică, Sfântul Visarion s‑a învrednicit de cununa muceniciei și a fost așezat în ceata sfinților. Jertfa lui rămâne pentru noi pildă de credință statornică și de dragoste desăvârșită față de Hristos. S‑a arătat ca o făclie pusă în sfeșnic, după cuvântul Domnului: «Nimeni, aprinzând făclia, nu o pune sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă» (Matei 5, 15). Viața lui a fost o mărturisire neîntreruptă a credinței, iar suferințele îndurate pentru Hristos au devenit pentru el cunună de slavă și de biruință. Prin moartea sa mucenicească, Sfântul Visarion a împlinit cuvântul Mântuitorului: «Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui» (Matei 24, 13)”.

 

