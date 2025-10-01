Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziua persoanelor vârstnice marcată în Protopopiatul Slobozia

Știri
Un articol de: Anastasia Pătrașcu - 01 Octombrie 2025

Ziua de 1 octombrie, desemnată din anul 1990 ca Ziua internațională a persoanelor vârstnice, a fost un moment special pentru tineri și vârstnici deopotrivă. În semn de prețuire pentru stăruința depusă de bunici în educația și creșterea viitoarei generații, Protopopiatul Slobozia din județul Ialomița a organizat luni, 29 septembrie, o activitate filantropică dedicată seniorilor.

 Întâlnirea a debutat cu rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” de către toți cei prezenți, iar pr. Angelo Bănică, de la Parohia Mărculești, a rostit câteva cuvinte și despre sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului”, celebrată tot la 1 octombrie, îndemnând persoanele vârstnice să se roage Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră a tuturor.

Grupul de copii „Grâușor din Bărăgan” din Parohia Mărculești, coordonat de învățătoarea Georgeta Butnaru, însoțiți de directoarea Adriana Baboi, a susținut un program artistic deosebit, care a adus zâmbete pe chipul seniorilor. Persoanele vârstnice au socializat, au aplaudat, au cântat împreună cu cei mici și au mulțumit pentru mângâierea sufletească dăruită. Evenimentul s‑a încheiat cu oferirea de pachete cu alimente pentru vârstnici și dulciuri pentru copii.

 

 

