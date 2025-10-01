Ziua persoanelor vârstnice marcată în Protopopiatul Slobozia

Ziua de 1 octombrie, desemnată din anul 1990 ca Ziua internațională a persoanelor vârstnice, a fost un moment special pentru tineri și vârstnici deopotrivă. În semn de prețuire pentru stăruința depusă de bunici în educația și creșterea viitoarei generații, Protopopiatul Slobozia din județul Ialomița a organizat luni, 29 septembrie, o activitate filantropică dedicată seniorilor.

Întâlnirea a debutat cu rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” de către toți cei prezenți, iar pr. Angelo Bănică, de la Parohia Mărculești, a rostit câteva cuvinte și despre sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului”, celebrată tot la 1 octombrie, îndemnând persoanele vârstnice să se roage Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră a tuturor.

Grupul de copii „Grâușor din Bărăgan” din Parohia Mărculești, coordonat de învățătoarea Georgeta Butnaru, însoțiți de directoarea Adriana Baboi, a susținut un program artistic deosebit, care a adus zâmbete pe chipul seniorilor. Persoanele vârstnice au socializat, au aplaudat, au cântat împreună cu cei mici și au mulțumit pentru mângâierea sufletească dăruită. Evenimentul s‑a încheiat cu oferirea de pachete cu alimente pentru vârstnici și dulciuri pentru copii.