Invitație selecție ofertă prestări servicii pentru Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Hârlău

Data: 29 Aprilie 2026

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe”, cu sediul în orașul Hârlău, str. Logofăt Tăutu nr. 8-10 (14-16), județul Iași, CUI 5318197, anunță contractare servicii: 1) Autorizare ISU pentru: Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, orașul Hârlău, județul Iași - monument istoric cat. A (LMI: IS-II-m-a-A-04178.01); 2) Servicii re-proiectare instalații electrice biserică (inclusiv aviz MC). Criterii de selecție: 1. Calificare (potrivit legii) și portofoliu convingător (25 p.); 2. Termen rezonabil pentru prestări servicii (25 p.); 3. Valoarea cea mai mică ofertată (50 p.). La preț egal va fi selectat specialistul cu portofoliu convingător și termen rezonabil. Parohia deține: Aviz de securitate la incendiu nr. 93/15/SU-IS din 01.07.2015; Carte funciară; Carte imobil și proiect biserică. Pot oferta, legal, doar specialiști/experți din registrele speciale ale Ministerului Culturii și ISU. Documentațiile existente pot fi consultate la sediul parohiei/solicitate. Nu sunt acceptate oferte alternative de la același ofertant. Tip de finanțare: fonduri parohiale pentru execuție lucrări, posibil și guvernamentale. Nu se admit suplimentări de sume la contract. Moneda: LEI (RON). Modalități de pla­tă: Virament bancar. Perioadă depunere oferte: Până în data de 15.05.2026 (ora 12.00). Data și locul deschiderii ofertelor: 15.05.2026, ora 16:00; sediul parohiei.

Procedura de atribuire: încredințare directă, după selecția ofertelor.

Conținutul ofertei:

1. Scrisoare de intenție, semnată/ ștampilată de specialist/expert, reprezentant al firmei;

2. Studii de specialitate;

3. Propunerea tehnică-financiară. Oferta va fi întocmită în RON (cu TVA) și va cuprinde totalitatea operațiunilor de executat din deviz, în cadrul sumei contractului;

4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului (copie);

5. Atestat specialist/expert MC - monument istoric, A (Domeniu 5) și ISU;

6. Certificatul de înregistrare fiscală firmă;

7. Declarație pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate (în concordat preventiv, insolvență, incapacitate iminentă de plată, reor­gani­zare judiciară, angajată în negocieri cu creditorii etc.);

8. Portofoliu lucrări și alte documente. Oferta va fi trimisă parohiei, str. Logofăt Tăutu nr. 8-10 (14-16), orașul Hârlău, județul Iași, 705100, cu mențiunea: „A se deschide la data: 15.05.2026, ora 16.00”.

Detalii: tel.: 0754.784.754; e-mail: parohia_sf.gheorghe_harlau@yahoo.com.; program: zilnic, între orele 8:00-16:00, în afara serviciilor religioase.