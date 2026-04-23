Licitație la Parohia Dichiu din București

Data: 30 Aprilie 2026

Parohia Dichiu din Protoieria Sector 2 Capitală, situată în strada Icoanei nr. 72, sector 2, București, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de realizare a mobilierului bisericesc nou. Lucrările ce vor trebui executate sunt următoarele: scaun arhieresc și strane 45 buc. (120 x 55 x 60 cm); tetrapod nou, la dimensiunile, stilul și ornamentația modelului existent în biserică; ușile de acces duble, cu supralumină, realizate integral din lemn masiv de stejar, ornamentate și sculptate cu modele preluate din decorul iconostasului bisericii. Finisajul se va face cu baiț cerat pentru exterior. Licitația va avea loc în data de 14 mai 2026, ora 10:00, la sediul parohiei. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh Constantin Murgoci, tel.: 0723.691.374. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13 mai 2026. Adresa de ­e-mail este: dichiu@protopopiatul2capitala.ro. 

 

