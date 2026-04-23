Licitație la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, județul Ilfov

Data: 30 Aprilie 2026

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Protoieria Ilfov Sud, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează în data de 25 mai 2026, ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală,  tehnica frescă, la Biserica „Sfântul Grigorie Palama” din comuna Dobroești, str. Drumul Fermei nr. 41, județul Ilfov, în suprafață de aproximativ 430 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări ce urmează a fi analizate în ședinta Consiliului parohial. Informații suplimentare se pot obține de la preot paroh Marius-Maximilian State, telefon: 0723.667.795; e-mail: parohiadobroesti2@yahoo.com.

 

