Lucrări la Parohia Coșereni 1, județul Ialomița

Lucrări la Parohia Coșereni 1, județul Ialomița

Data: 23 Aprilie 2026

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” - Coșereni 1, din localitatea Coșereni, județul Ialomița, Protopopiatul Urziceni, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la biserica parohială, în data de 20 mai 2026, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală, tehnica frescă, la biserica parohială. Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial. Informații suplimentare se pot obține de la preot Marin Sebastian, telefon: 0761.097.664; e-mail: sebastyan_marin@yahoo.com.

