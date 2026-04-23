Notificare concesionari ai cimitirului Parohiei Giulești Sărindar, București

Data: 30 Aprilie 2026

Parohia Giulești Sărindar, București, Calea Giulești nr. 455, sectorul 6, tel.: 0766.242.555, în baza Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, notifică următorii concesionari pentru rezolvarea de urgenţă a situaţiei juridico-economice a locurilor de înhumare pe care le au în concesiune: 1. Buică Constantin, Buică Dimca, Tudor Roxana, din București, str. George Vâlsan nr. 8, bl. 107, sc. 1, et. 2, ap. 14, sectorul 6, pentru locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Nou, figura II, locul 1, rândul 47; 2. Cotoci Ludovic, Cotoci Maria, din București, str. Palazu Mare nr. 31, sectorul 1, pentru locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Vechi, figura II, locul 9, rândul 39; 3. Mangîr Constantin, Mangâr Elena, Păun Florica, din București, str. Pinului nr. 11, sectorul 1, pentru locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Vechi, figura II, locul 12, rândul 27; 4. Orzan Constanța, din București, str. Intrarea Cărămidăriei nr. 28 A, sectorul 6, pentru locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Vechi, figura II, locul 1, rândul 6 A; 5. Ștefan Oana Ivona, din București, str. Baltagului nr. 11, bl. V67, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 5, și Buftea Diane Marie, din București, bld. Timișoara nr. 83, bl. D 35, sc. A, et. 4, ap. 13, sectorul 6, sau Negoescu Diane Maria, din București, str. Șerban Bogdan Stan nr. 3, bl. 311, sc. A, ap. 1, sectorul 6, pentru locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Nou, figura I, locul 2, rândul 52; 6. Locul de veci din cimitirul Giulești Sărindar Vechi, figura II, locul 19, rândul 13, aflat în stare de părăsire.