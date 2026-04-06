Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 07 Aprilie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 3-30 aprilie 2026:

  • preot paroh la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului“ - Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, mun. București;
  • preot paroh la Parohia Sapienței, Protoieria Sector 5 Capitală, mun. București;
  • preot coslujitor la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală, mun. București;
  • preot coslujitor la Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 6 Capitală, mun. București.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhov­nicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Totodată, a fost scos la concurs și un post de preot de caritate la Fundația George Becali, localitatea Pipera, Protoieria Ilfov Nord, jud. Ilfov, cu perioadă de candidare 3-15 aprilie 2026. Postul poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical definitiv și au promovat examenul de caritate.

 

    Licitație la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, București

    Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, organizează licitație pentru executarea lucrărilor „Construire imobil cu Ds+Pînalt+turlă, având funcțiunea de lăcaș de cult biserică ortodoxă, str. Drumul Gura Caliței nr. 40-42” - Faza I Construcție demisol și rețele interioare de utilități. Licitația de lucrări va fi organizată în ziua de miercuri, 22 aprilie 2026, ora 11:00, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, din str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, București. Cei interesați pot procura caietul de sarcini de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, situată în strada Drumul Gura Caliței nr. 40-42, București, de luni până vineri între orele 8-18. Persoană de contact: pr. George Valentin Paraschiv, telefon: 0767.649.888.

    02 Apr, 2026
