Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 07 Aprilie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 3-30 aprilie 2026:

preot paroh la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului“ - Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, mun. București;

preot paroh la Parohia Sapienței, Protoieria Sector 5 Capitală, mun. București;

preot coslujitor la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală, mun. București;

preot coslujitor la Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 6 Capitală, mun. București.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhov­nicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Totodată, a fost scos la concurs și un post de preot de caritate la Fundația George Becali, localitatea Pipera, Protoieria Ilfov Nord, jud. Ilfov, cu perioadă de candidare 3-15 aprilie 2026. Postul poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical definitiv și au promovat examenul de caritate.