Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură 100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea

100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Mai 2026

În Aula Academiei Române - filiala Iași va avea loc, în 15 mai 2026, o sesiune omagială dedicată împlinirii a 100 de ani de la naș­te­rea academicianului Valeriu D. Cotea (1926-2026), personalitate de refe­rință a științei românești și fondator al școlii moderne de oenologie din România. Evenimentul va reuni reprezen­tanți ai mediului academic, universitar, administrativ și cultural, care vor evoca contribuția remarcabilă a academicianului Valeriu D. Cotea la dezvoltarea cercetării vitivinicole, la formarea mai multor generații de specialiști și la promovarea valorilor științifice românești pe plan inter­na­țional, potrivit informațiilor publi­cate pe site-ul acadiasi.org. Printre cei care vor susține alocu­țiuni se numără: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, acad. Gabriela Marinoschi, vice­președinte al Academiei Române, acad. Viorel Barbu, președintele Academiei Române - filiala Iași, acad. Doru Pamfil, președintele Academiei Române - filiala Cluj-Napoca, acad. Ioan Păun Otiman, preșe­din­tele Academiei Române - filiala Timi­șoara. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   aniversare
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură