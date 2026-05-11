„Cap de copil”, celebra lucrare a lui Constantin Brâncuși, va fi expusă la Muzeul de Artă din Iași, în perioada 18-24 mai 2026, în contextul Anului Brâncuși. Sculptura a fost finalizată în 1906, fiind tu
100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea
În Aula Academiei Române - filiala Iași va avea loc, în 15 mai 2026, o sesiune omagială dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea (1926-2026), personalitate de referință a științei românești și fondator al școlii moderne de oenologie din România. Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului academic, universitar, administrativ și cultural, care vor evoca contribuția remarcabilă a academicianului Valeriu D. Cotea la dezvoltarea cercetării vitivinicole, la formarea mai multor generații de specialiști și la promovarea valorilor științifice românești pe plan internațional, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acadiasi.org. Printre cei care vor susține alocuțiuni se numără: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, acad. Gabriela Marinoschi, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Viorel Barbu, președintele Academiei Române - filiala Iași, acad. Doru Pamfil, președintele Academiei Române - filiala Cluj-Napoca, acad. Ioan Păun Otiman, președintele Academiei Române - filiala Timișoara.