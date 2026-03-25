„Brâncuși 150” la Alba Iulia

La Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va avea loc mâine, 26 martie 2026, vernisajul expoziției de grafică românească „Brâncuși 150”, în cadrul căreia expun 29 de artiști contemporani, într-un demers artistic dedicat sculptorului Constantin Brâncuși, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a muzeului. Proiectul este patronat de Ministerul Culturii, inițiat de Fundația Inter-Art Aiud şi organizat în colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. „Brâncuși 150” reprezintă un proiect amplu, patronat de Ministerul Culturii la împlinirea, în 2026, a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român, un demers care reuneşte artiști și instituții din întreaga lume, într-un omagiu contemporan dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX. Proiectul a debutat în 19 februarie 2026, când expozițiile au fost prezentate simultan în 21 de țări de pe șase continente, în cadrul unui program cultural internațional. Expoziția de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va putea fi vizitată până la 28 aprilie 2026.