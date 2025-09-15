Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dezbatere pe tema jurnalismului muzical, la Institutul Cultural Român

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 15 Septembrie 2025

Rolul jurnalismului muzical în societatea prezentului este tema dezbaterii „Jurnalismul şi muzica. Festivalul Internaţional George Enescu”, organizată azi, 15 septembrie, la Institutul Cultural Român (ICR). La eveniment participă, printre alții, jurnalistul cultural Marius Constantinescu şi Cristina Comandașu, critic muzical şi realizator de radio. Dezbaterea are loc în contextul desfă­șurării Festivalului Internaţional „George Enescu”. „Rolul jurnaliştilor în relaţia dintre evenimentul cultural şi public - pentru accesul publicului la actul de cultură - este esenţial, dar nu singular. Iată, jurnaliştii culturali construiesc punţi între parteneri internaţionali, între profesionişti de pe diverse meleaguri şi finalmente între ţări”, a declarat Liviu Sebastian Jicman, preşedintele ICR.

Sunt prezente și personalităţi ale jurnalismului internaţional acre­ditate la Festivalul Internaţional ­„George Enescu” precum Peter Quantrill (Bachtrack.com şi OperaWire.com, Marea Britanie), David Zsoldos, CEO şi fondator Papa­geno.hu, preşedintele Consiliului Muzical Maghiar (Ungaria), Vincent Guillemin (Resmusica.com, Franţa), Gilles Charlassier (Classicagenda.fr, Franţa) şi Laurent Bury (Concertclassic.com, Franţa).

