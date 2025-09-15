Dezbatere pe tema jurnalismului muzical, la Institutul Cultural Român

Rolul jurnalismului muzical în societatea prezentului este tema dezbaterii „Jurnalismul şi muzica. Festivalul Internaţional George Enescu”, organizată azi, 15 septembrie, la Institutul Cultural Român (ICR). La eveniment participă, printre alții, jurnalistul cultural Marius Constantinescu şi Cristina Comandașu, critic muzical şi realizator de radio. Dezbaterea are loc în contextul desfă­șurării Festivalului Internaţional „George Enescu”. „Rolul jurnaliştilor în relaţia dintre evenimentul cultural şi public - pentru accesul publicului la actul de cultură - este esenţial, dar nu singular. Iată, jurnaliştii culturali construiesc punţi între parteneri internaţionali, între profesionişti de pe diverse meleaguri şi finalmente între ţări”, a declarat Liviu Sebastian Jicman, preşedintele ICR.

Sunt prezente și personalităţi ale jurnalismului internaţional acre­ditate la Festivalul Internaţional ­„George Enescu” precum Peter Quantrill (Bachtrack.com şi OperaWire.com, Marea Britanie), David Zsoldos, CEO şi fondator Papa­geno.hu, preşedintele Consiliului Muzical Maghiar (Ungaria), Vincent Guillemin (Resmusica.com, Franţa), Gilles Charlassier (Classicagenda.fr, Franţa) şi Laurent Bury (Concertclassic.com, Franţa).