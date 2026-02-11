Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dunărea, ca peisaj istoric şi cultural

Dunărea, ca peisaj istoric şi cultural

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Feb 2026

La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”. Sunt aduse în prim-plan piese arheologice rezultate din cercetări recente sau din reinterpretări fundamentate pe cele mai noi date științifice, artefacte fiind expuse într-un discurs muzeografic ce reconstituie contextul istoric, funcțional și peisagistic, potrivit unui comunicat al MNIR.

Proiectul expozițional combină, aşadar, date actuale cu fotografie ambientală și documentară realizată în siturile de pe Dunăre, surprinzând fluviul ca peisaj istoric și cultural. Componenta vizuală completează discursul științific și facilitează apropierea publicului de realitatea concretă a frontierei romane. Campaniile sistematice, investigațiile preventive și proiectele interdisciplinare desfășurate în siturile dunărene au furnizat informații esențiale privind fortificațiile, așezările civile, porturile, infrastructurile militare și zonele funerare, conform aceleiaşi surse.

Expoziția, care reunește piese din colecțiile MNIR, dar şi obiecte din colecțiile a opt instituții muzeale partenere, va fi deschisă până în septembrie 2026. 

