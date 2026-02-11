Dunărea, ca peisaj istoric şi cultural

La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”. Sunt aduse în prim-plan piese arheologice rezultate din cercetări recente sau din reinterpretări fundamentate pe cele mai noi date științifice, artefacte fiind expuse într-un discurs muzeografic ce reconstituie contextul istoric, funcțional și peisagistic, potrivit unui comunicat al MNIR.

Proiectul expozițional combină, aşadar, date actuale cu fotografie ambientală și documentară realizată în siturile de pe Dunăre, surprinzând fluviul ca peisaj istoric și cultural. Componenta vizuală completează discursul științific și facilitează apropierea publicului de realitatea concretă a frontierei romane. Campaniile sistematice, investigațiile preventive și proiectele interdisciplinare desfășurate în siturile dunărene au furnizat informații esențiale privind fortificațiile, așezările civile, porturile, infrastructurile militare și zonele funerare, conform aceleiaşi surse.

Expoziția, care reunește piese din colecțiile MNIR, dar şi obiecte din colecțiile a opt instituții muzeale partenere, va fi deschisă până în septembrie 2026.