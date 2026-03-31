Eveniment despre patrimoniul monahal din Oltenia

La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc mâine, 2 aprilie 2026, conferința „Rădăcini cultural-spirituale româ­nești: Oltenia Mănăstirilor - istorie, iconografie și arhitectură”, dedicată patrimoniului istoric, artistic și sacru al așezămintelor monahale din Oltenia, veritabile păstrătoare ale unei părți esențiale din moștenirea culturală națională. Cu această ocazie, va fi lansată şi lucrarea „Oltenia Mănăstirilor - Istorie, iconografie și arhitectură”, primul ghid amplu dedicat analizei istorice, artistice și spirituale a celor mai importante așezăminte monahale din cele cinci județe ale regiunii, potrivit unui comunicat al MNIR.

Evenimentul va reuni istorici, arhitecți, specialiști în patrimoniu și reprezentanți ai Bisericii, în­tr-un dialog despre rolul vetrelor monahale în definirea identității româ­nești. Vor lua cuvântul Cornel Constantin Ilie, managerul MNIR, Lucian Dindirică și Vasile Bănescu, membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, arhitectul Bogdan Tiparu, preșe­dintele Ordinului Arhitecților din România - Filiala Oltenia, Valeria Oana Zaharia, manager al Institutului Național al Patrimoniului, Irina Iamandescu, director adjunct în cadrul Institutului Na­țional al Patrimoniului, istoricul Ernest Oberländer-Târnoveanu și maica Atanasia Văetiși, de la Mănăstirea Stavropoleos, specialist în istoria artei.

