Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Eveniment despre patrimoniul monahal din Oltenia

Eveniment despre patrimoniul monahal din Oltenia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 01 Aprilie 2026

La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc mâine, 2 aprilie 2026, conferința „Rădăcini cultural-spirituale româ­nești: Oltenia Mănăstirilor - istorie, iconografie și arhitectură”, dedicată patrimoniului istoric, artistic și sacru al așezămintelor monahale din Oltenia, veritabile păstrătoare ale unei părți esențiale din moștenirea culturală națională. Cu această ocazie, va fi lansată şi lucrarea „Oltenia Mănăstirilor - Istorie, iconografie și arhitectură”, primul ghid amplu dedicat analizei istorice, artistice și spirituale a celor mai importante așezăminte monahale din cele cinci județe ale regiunii, potrivit unui comunicat al MNIR.

Evenimentul va reuni istorici, arhitecți, specialiști în patrimoniu și reprezentanți ai Bisericii, în­tr-un dialog despre rolul vetrelor monahale în definirea identității româ­nești. Vor lua cuvântul Cornel Constantin Ilie, managerul MNIR, Lucian Dindirică și Vasile Bănescu, membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, arhitectul Bogdan Tiparu, preșe­dintele Ordinului Arhitecților din România - Filiala Oltenia, Valeria Oana Zaharia, manager al Institutului Național al Patrimoniului, Irina Iamandescu, director adjunct în cadrul Institutului Na­țional al Patrimoniului, istoricul Ernest Oberländer-Târnoveanu și maica Atanasia Văetiși, de la Mănăstirea Stavropoleos, specialist în istoria artei.
 

