Expoziție Michelangelo şi Rodin la Luvru

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 24 Aprilie 2026

Două genii ale sculpturii occidentale, Michelangelo Buonarroti (1475–1564) și Auguste Rodin (1840–1917), sunt reuniți la Muzeul Luvru din Paris, în cadrul expoziției „Michelangelo și Rodin. Corpuri vii”. Circa 200 de opere — marmură, bronz, ipsos, teracotă, mulaje și numeroase desene — sunt prezentate vizitatorilor în celebrul muzeu parizian până în 20 iulie 2026, informează AFP.

Expoziția îi tratează pe cei doi „la egalitate”, deși Michelangelo a fost o inspirație majoră pentru Rodin, ideea centrală fiind prezentarea „legăturilor estetice, a perspectivelor comune”, susțin curatorii Chloé Ariot și Marc Bormand, de la Muzeul Rodin din Paris, respectiv Luvru.

Întrucât sculpturile din marmură ale lui Michelangelo sunt fragile și nu pot călători foarte mult, unele exponate sunt mulaje sau opere semnate de sculptori manieriști din secolul al XVI-lea care l-au copiat pe artist. Expoziția juxtapune astfel „Moise”, mulaj realizat de un sculptor contemporan (Felice Adriani) după Michelangelo, cu „Balzac monumental”, de Rodin, evidențiind, totodată, faptul că ambii sculptori s-au inspirat din arta greco-romană.

O altă afinitate, denumită „non finito”, prezintă busturi, membre, brațe și opere neterminate din diferite motive.

