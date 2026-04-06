Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Finanțare pentru proiecte ale românilor din diaspora

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 07 Aprilie 2026

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a lansat, la 1 aprilie, sesiunea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2026, care cuprinde şapte programe de finanţare: Educaţie, Cultură, Societate civilă, Mass-media, Spiritualitate şi tradiţie, Comunitate şi Sport. Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din România sau din străinătate pot trimite cererile şi documentele aferente conform specificaţiilor din Ghidul de finanţare 2026, disponibil la adresa dprp.gov.ro/. „(…) Sportul completează în acest an seria de acţiuni care pot aduce românii mai aproape unii de alţii, prin conexiuni reale între generaţii şi comunităţi, contribuind la consolidarea unităţii şi la păstrarea unei legături strânse cu România”, a precizat Cristina Arnăutu, director cu atribuţii de secretar de stat al DRP, potrivit Agerpres. În cadrul sesiunii, un solicitant poate depune cel mult două proiecte, cu condiţia ca acestea să se încadreze în programe diferite, conform scopului şi obiectivelor proiectului, precizează instituția. Cererile de finanţare se evaluează periodic, iar rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul DRP, acolo unde va fi anunţat şi termenul-limită de primire a aplicațiilor, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de închiderea etapei de depunere. 
 

