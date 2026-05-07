Gheorghe Tattarescu și portretul masculin în secolul al XIX-lea
La Palatul Suțu are loc azi, 8 mai 2026, începând cu ora 17:00, vernisajul expoziției „Gheorghe Tattarescu și portretul masculin în secolul al XIX-lea”. Proiectul expozițional reunește o selecție de lucrări ce evidențiază o varietate de tipologii masculine, de la personaje anonime până la figuri marcante ale epocii. Acestea sunt surprinse prin detalii de vestimentație, postură și expresie, elemente ce funcționează ca indicatori ai statutului social și ai identității individuale. Expoziția este completată de piese valoroase din patrimoniul muzeal, integrate într-un demers curatorial coerent și rafinat, semnat de Rodica Ion, muzeograf în cadrul Secției Artă a Muzeului Municipiului București. Expoziția este deschisă până la 19 iulie 2026, iar programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, ultima intrare fiind permisă la ora 17:30.