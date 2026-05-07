La Palatul Suțu are loc azi, 8 mai 2026, începând cu ora 17:00, vernisajul expoziției „Gheorghe Tattarescu și portretul masculin în secolul al XIX-lea”. Proiectul expo­zițional reuneș­te o selecție de lucrări ce evidențiază o varietate de tipologii masculine, de la personaje anonime până la figuri marcante ale epocii. Acestea sunt surprinse prin detalii de vestimen­tație, postură și expresie, elemente ce func­ționează ca indicatori ai statutului social și ai identității individuale. Expoziția este completată de piese valoroase din patrimoniul muzeal, integrate într-un demers curatorial coerent și rafinat, semnat de Rodica Ion, muzeograf în cadrul Secției Artă a Muzeului Municipiului București. Expozi­ția este deschisă până la 19 iulie 2026, iar programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, ultima intrare fiind permisă la ora 17:30.